باوزير: فرصة «الملك» قوية في التأهل

علي معالي (دبي)



لم يشارك خالد باوزير مع الشارقة في دوري أبطال آسيا، لارتباطه بالخدمة الوطنية، إلا أنه يتابع الفريق عن كثب، ويرى أن فرصة «الملك» متاحة، لأن يكون ضمن الفرق المتأهلة إلى دور الـ16.

تحدث باوزير عن أداء الفريق خلال المباريات الثلاث التي خاضها في المجموعة الأولى حتى الآن، وقال: قدمنا أداءً جيداً أمام الهلال رغم الخسارة، وعاد الشارقة أمام الاستقلال الطاجيكي، وقلب تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين، وهو أمر يحسب للجهاز واللاعبين، وفي مباراة الريان سيطرنا تماماً، ولكن لم ننتصر، واكتفى «الملك» بـ «نقطة»، والآن لم يعد هناك مجال للتفريط، وبالتالي إن مباراة الإياب بمثابة «حياة أو موت» للانفراد بـ «وصافة» المجموعة، وحظوظنا قوية ونستطيع التأهل، ولكن مطلوب التركيز والعطاء والمجهود، وكونها مواجهة «مصيرية» فإن أهم ما نريده منها هو النقاط الثلاث، بعيداً عن أي جماليات، لأن التعويض كما قلت لن يكون ممكناً.

وقال: لا تخافون على «الملك»، في ظل وجود الدعم الفني والإداري وسياسة «التدوير» التي يتبعها المدرب الروماني كوزمين مع اللاعبين، حيث تجعل كل منهم يقدم كل ما لديه من قدرات وتسمح بالمنافسة الشديدة لخدمة الفريق.

وأضاف: أرفض مقارنة أي لاعب بآخر، خاصة ما يدور حالياً بين ما يقدمه برنارد دوارتي، ومواطنه إيجور كورونادو نجم الشارقة السابق، الذي يلعب مع الاتحاد السعودي حالياً، وأرى أن المقارنات بها «ظلم كبير»، وإيجور أفاد طريقة لعب معينة، تختلف عن الوضع الحالي للفريق، وفي فترات سابقة اعتمدنا على الأسلوب الدفاعي والكرات المرتدة ، وبالتالي كانت الاستعانة أكبر بخدمات ومهارات إيجور، أما الآن فإن الوضع وطريقة اللعب مختلفة، وبرنارد لاعب كبير وله سيرته وسمعته مع منتخب «السامبا» أو شاختار الأوكراني وإيفرتون الإنجليزي.

وعن سر تألق برنارد دوارتي حتى الآن في «الأبطال» قال باوزير: طريقة اللعب في «الآسيوية» تختلف عن الدوري المحلي، حيث أسلوب اللعب المفتوح في المباريات الخارجية، على عكس ما نشاهده في مسابقاتنا المحلية.

وقال: دائماً ننتظر المفاجآت من كوزمين، والمدرب له «سياسة تدوير» ويختار الأنسب، ولأنني بعيد عن «الفريق» حالياً لا أستطيع وضع العناصر المناسبة للقاء الريان، وكوزمين خططي رائع وقدراته عالية، وبالتالي أنتظر منه مفاجآت جيدة تخدم مصلحة «الملك»، في ظل وجود عناصر جيدة داخل «المستطيل الأخضر» وخارجه.

وأضاف: سعيد للغاية بما يقدمه عبدالله كاظم، وأنه لم يحصل على فرصة في المباريات المحلية، إلا أنه متميز ويملك قدرات هجومية عالية، ويصنع الفارق وحضوره قوي، وأتمنى أن يواصل المستوى القوي، وجاءت عودة الحسن صالح في توقيت مناسب، وبدأ يستعيد جزءاً كبيراً من مستواه.



دوارتي: «إلهام» رونالدينيو!

كشف البرازيلي برنارد دوارتي سر الهدف الذي سجله من ضربة حرة في شباك الريان، وقال: لم أشهد لاعباً أسفل الحائط البشري، ولهذا قررت أن أسددها أرضية، على طريقة رونالدينيو الذي استلهمت طريقته في تنفيذ الكرات الثابتة، وبالفعل نجحت في أحرز هدف، وامتدحت المواقع البرازيلية ما يقدمه اللاعب مع الشارقة، وتحديداً في دوري أبطال آسيا.

و يلتقي «الملك» في مباراته المقبلة أمام الريان في الجولة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل، ويحتاج إلى الفوز ليتمسك بأمل الصعود إلى الدور الثاني.

ورصد الموقع البرازيلي الكثير من المعلومات عن دوارتي، وأنه كان بارزاً لسنوات في شاختار الأوكراني، وأعير إلى إيفرتون الإنجليزي ثم انتقل إلى الشارقة العام الماضي، وكذلك عدد الأهداف والمباريات التي خاضها محلياً ودولياً قبل الانضمام إلى «الملك».