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الجزيرة بطل «الشباب 19»
الجزيرة بطل «الشباب 19»
17 ابريل 2022 13:08

 
أبوظبي (الاتحاد)


أحرز الجزيرة لقب دوري الشباب تحت 19 عاماً «الفئة الثانية»، بعد تغلبه على الحمرية بهدف أحرزه حمدان جميل، في مباراة الجولة الأخيرة للمسابقة التي جرت على الملعب الفرعي 1 بأكاديمية نادي الجزيرة، ورفع رصيده إلى 18 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشارقة «الوصيف».

وقام سيف ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس لجنة المسابقات بتسليم أعضاء فريق الجزيرة درع المسابقة والميداليات الذهبية وذلك بحضور عدد من مسؤولي النادي.
وتُوج الوصل ببطولة «الفئة الأولى»، بعد الفوز على الوحدة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد زعبيل، سجل هدفي «الإمبراطور»، عبدالله بدر ومحمد المهيري، فيما سجل هدف «العنابي» سالم السومحي.
وقدم الوصل مستويات متميزة خلال المسابقة، حيث تصدر المجموعة الأولى لدوري المجموعات برصيد 30 نقطة، وواصل التفوق في المرحلة الثانية «دوري الفئات» التي أختتمها في موقع الصدارة برصيد 24 نقطة حسمت له التتويج بدرع الفئة الأولى للمسابقة.
شهد مراسم التتويج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وأحمد بن شعفار رئيس اللجنة الانتقالية لنادي الوصل، والدكتور محمد الحتاوي عضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة، وعدد من مسؤولي النادي.

 

دوري الشباب
الجزيرة
الحمرية
الشارقة
الوصل
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