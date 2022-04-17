«الدفاع المدني» بطل «طائرة عجمان»



دبي (الاتحاد)



تُوج الدفاع المدني بكأس الكرة الطائرة، ضمن الفعاليات الرياضية لحكومة عجمان التي تقام على هامش دورة عجمان الرياضية، برعاية غرفة عجمان، عقب فوزه على الأكاديمية الأولمبية 25-16 و27-25، في النهائي على ملعب مركز شباب عجمان وسط حضور جماهيري كبير.

حضر المباراة النهائية عبدالله سعيد النعيمي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، والمهندسة عزة بن سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية.

وسيطر الدفاع المدني على مجريات اللعب في الشوط الأول، وفرض هيمنته بفضل الإرسال الجيد والضربات الساحقة والأداء المتميز لحائط الصد، لتميل الكفة لمصلحته، وينهي الشوط بنتيجة 25-16.

وشهد الشوط الثاني ندية كبيرة وسجالاً بين الفريقين، وارتفع مستوى الأكاديمية الأولمبية، في الوقت الذي حافظ فيه الدفاع المدني على إيقاعه ليحسم الشوط 27-25، ويحصد لقب الكرة الطائرة في نسختها الأولى ويتوج بالميداليات الذهبية، بينما نال الأكاديمية الأولمبية الوصيف الميداليات الفضية.

وحصل جوس جون جي لاعب الأكاديمية الأولمبية على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد أن قدم عروضاً متميزة في جميع المباريات، وفاز ظافر أنور مدرب الأكارم بجائزة أفضل مدرب، وعبدالله الحوسني من التسامح بجائزة أفضل إداري، فيما نال التسامح جائزة الفريق المثالي.

من جانب آخر، يسدل الستار مساء اليوم على بطولة البادل تنس التي يستضيفها ملعب مركز شباب عجمان بمواجهة ساخنة في المباراة النهائية بين دائرة التنمية السياحية الذي يقوده الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس الدائرة وطلال المندوس، ومصرف عجمان الذي يقوده فارس المندوس وأحمد المهيري، ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً.

وتأهل دائرة التنمية السياحية إلى المباراة النهائية لبطولة بعد فوزه على دائرة البلدية، بينما صعد مصرف عجمان بعدما تجاوز عقبة ديوان الحاكم.