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الرياضي
يوتا يتقدم في «البلاي أوف» بـ «الثنائي 58»
يوتا يتقدم في «البلاي أوف» بـ «الثنائي 58»
17 ابريل 2022 11:56

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

قاد الثنائي دونوفان ميتشل والكرواتي بويان بوجدانوفيتش فريقهما يوتا جاز للفوز على مضيفه دالاس مافريكس 99-93 المفتقد لجهود نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش في المباراة الأولى بينهما، في الدور الأوّل من الأدوار الإقصائية «بلاي أوف».
سجل هذا الثنائي 58 نقطة معاً، وفيما حمل بوجدانوفيتش جاز على كاهليه بتسجيله 20 من إجمالي نقاطه الـ26 في الربعين الأولين، فشل ميتشل في فرض لعبه الهجومي مكتفياً بنقطتين فقط، قبل أن يسجل 19 في الربع الثالث، ما سمح لفريقه بالتقدم والابتعاد في النتيجة.
وأنهى ميتشل اللقاء مع 32 نقطة في جعبته إلى 6 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.
في المقابل، لعب الفرنسي رودي جوبير دوراً دفاعياً حاسماً مع 17 متابعة و3 صدات، في حين نجح جاز في تقليص نسبة نجاح مافريكس إلى 38.7 في المئة.
تأخر مافريكس بفارق 12 نقطة في بداية الربع الأخير، قبل أن يتمكن من العودة إلى أجواء اللقاء وتقليص الفارق إلى نقطة قبل دقيقتين من النهاية، غير أن لاعب جاز رويس أونيل قضى على آمال مافريكس بالتقاطه متابعة دفاعية وسدد من خارج القوس ثلاثية مسجلاً نقاطه الوحيدة في المباراة ووضع فريقه في الصدارة 95-91.
ومن دون دونتشيتش الذي يعاني من تمدد في ربلة الساق اليسرى افتقد دالاس للحلول الهجومية، على الرغم من جهود جالن برونسون «24 نقطة» وسبنسر دينويدي صاحب 22 نقطة و8 تمريرات حاسمة، وتقام المباراة الثانية اليوم في دالاس أيضاً.

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