الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
فلاهوفيتش «رجل الإنقاذ» في «السيدة العجوز»
فلاهوفيتش «رجل الإنقاذ» في «السيدة العجوز»
17 ابريل 2022 11:16

 
تورينو (أ ف ب) 

أنقذ المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش فريق يوفنتوس الإيطالي من الخسارة أمام ضيفه بولونيا المنقوص من لاعبين بإدراكه التعادل 1-1 في الوقت القاتل، خلال منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وافتتح النمسوي ماركو أرناتوفيتش التسجيل لبولونيا «52»، فيما أحرز فلاهوفيتش هدف التعادل لـ «البيانكونيري» في الدقيقة 95.

وبهذا التعادل رفع يوفنتوس رصيده إلى 63 نقطة في المركز الرابع، وبات تحت تهديد روما الذي بإمكانه أن يقلص الفارق إلى ثلاث نقاط في حال فاز على نابولي الثالث في ختام المرحلة، فيما رفع بولونيا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث عشر.
قال ماسيميليانو أليجري مدرب «السيدة العجوز» إنه «في وقت سابق من الموسم كنا سنخسر هذه المباراة، لذا دعونا ننظر إليها على أنها كأس نصف ممتلئة».
وأضاف «يجب أن نصفّي ذهننا أكثر، افتقدنا ذلك بعد التعادل، لأنه رغم أنه لم يتبقَ سوى بضع دقائق، كان هناك وقت كافٍ للفوز بالمباراة».

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
بولونيا
روما
نابولي
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©