فلاهوفيتش «رجل الإنقاذ» في «السيدة العجوز»



تورينو (أ ف ب)

أنقذ المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش فريق يوفنتوس الإيطالي من الخسارة أمام ضيفه بولونيا المنقوص من لاعبين بإدراكه التعادل 1-1 في الوقت القاتل، خلال منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح النمسوي ماركو أرناتوفيتش التسجيل لبولونيا «52»، فيما أحرز فلاهوفيتش هدف التعادل لـ «البيانكونيري» في الدقيقة 95.

وبهذا التعادل رفع يوفنتوس رصيده إلى 63 نقطة في المركز الرابع، وبات تحت تهديد روما الذي بإمكانه أن يقلص الفارق إلى ثلاث نقاط في حال فاز على نابولي الثالث في ختام المرحلة، فيما رفع بولونيا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

قال ماسيميليانو أليجري مدرب «السيدة العجوز» إنه «في وقت سابق من الموسم كنا سنخسر هذه المباراة، لذا دعونا ننظر إليها على أنها كأس نصف ممتلئة».

وأضاف «يجب أن نصفّي ذهننا أكثر، افتقدنا ذلك بعد التعادل، لأنه رغم أنه لم يتبقَ سوى بضع دقائق، كان هناك وقت كافٍ للفوز بالمباراة».