الأهلي والرجاء.. «الحسم المؤجل»!



القاهرة (أ ف ب)

حقّق الأهلي المصري حامل اللقب فوزاً حذراً على ضيفه الرجاء المغربي 2-1، على ملعب «السلام» في القاهرة، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، فيما تفوق الوداد المغربي المنقوص عددياً على مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف.

ومُني ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بأول خسارة قارية هذا الموسم أمام مضيفه بترو اتلتيكو الأنجولي 1-2.

في المباراة الأولى، فشل «نادي القرن» في تحقيق نتيجة مريحة ضد «النسر الأخضر» برغم تفوقه العددي في النصف ساعة الأخيرة من اللقاء، وسيكون الحسم السبت المقبل في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وضرب الأهلي بقوة في أول نصف ساعة من اللقاء، إذ افتتح التسجيل عندما أحتسب الحكم الكونغولي الديموقراطي جان جاك ندالا ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» لوجود لمسة يد على عبد الإله مدكور، انبرى لها عمرو السولية وسددها إلى يمين الحارس المغربي أنس الزنيتي في الدقيقة 12.

وتصدى الزنيتي لرأسية محمد شريف القريبة، ومن هجمة مرتدة قادها السولية مرر الكرة الى الجنوب أفريقي بيرسي تاو، ومنه عرضية متقنة حولها حسين الشحات إلى يسار الزنيتي معززا تقدم الأهلي في الدقيقة 23.

ودفع المدرب المغربي رشيد الطاوسي بالكونغولي فابريس نجوما لتحسين مردود خط وسطه، وأثمر هذا الأمر عن تقليص النتيجة، عندما أرسل عبد الإله مدكور كرة عرضية متقنة سددها زريدة قوية من بين قدمي حارس الأهلي الدولي محمد الشناوي في الدقيقة 45.

ورأى الطاوسي أن اللقاء كان في غاية الصعوبة وأضاف «الأهلي اعتمد على الضغط المكثف، ولكن قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء كان ظالما»، واعتبر أن هدف زريدة بمثابة «الكنز».

ويلتقي المتأهل بينهما مع الفائز في مواجهة الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري بعدما انتهى لقاء الذهاب بتعامل سلبي في الجزائر.

قال مدرب الأهلي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني «كان ينبغي علينا حسم التأهل من لقاء الذهاب، لقد أهدرنا فرصاً عديدة، ولكني مؤمن بفريقي وقدراته، لا أستطيع أن أتحكم في إهدار الفرص ولست ساحراً لأتوقع من سيهدر ضربة جزاء، ولكن ما أستطيع أن أقوم به هو كيفية وصول الفريق إلى مرمى المنافس وصنع فرص وهو ما قمنا به».

وتابع المدرب الذي لم يحمل لاعبيه أي مسؤولية "مباراة الإياب صعبة جداً، وحققنا الفوز قبل ذلك في المغرب، هناك بعض النقاط الفنية التي تحدثت فيها مع اللاعبين ولدي إيمان بأننا سنفوز في الدار البيضاء.

وعاد الوداد البيضاوي بانتصار ثمين بعدما أسقط مضيفه شباب بلوزداد الجزائري 1-صفر في «ديربي مغاربي».

واحتاج الفريق المغربي إلى 30 ثانية من الشوط الثاني ليهز الشباك عبر مبينزا الذي زرع الكرة برأسه في المرمى إثر عرضية من الليبي مؤيد اللافي.

وألحق بترو أتلتيكو الأنغولي الخسارة القارية الأولى هذا الموسم بضيفه صن داونز الجنوب إفريقي 2-1 على ملعب «11 نوفمبر» في لواندا، وكان صنداونز الطامح إلى لقبه الثاني بعد 2016، قد حقق السجل الأفضل في دور المجموعات بخمسة انتصارات وتعادل في مجموعة ضمت الأهلي المصري حامل اللقب، والمريخ والهلال السودانيين، فيما جاء بترو أتلتيكو وصيفاً في المجموعة الرابعة خلف الوداد المغربي وأمام الزمالك المصري.

ويواجه المتأهل من ربع النهائي هذا، الفائز من مواجهة الوداد المغربي مع شباب بلوزداد الجزائري في نصف النهائي.