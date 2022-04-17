«البارسا» يرصد «بديل» ألبا



أنور إبراهيم (القاهرة)



جدد برشلونة الإسباني اهتمامه بالحصول على خدمات مواطنه ماركوس ألونسو «31عاماً» الظهير الأيسر لتشيلسي الإنجليزي، من أجل دعم الجبهة اليسرى التي يشغلها حالياً الإسباني المخضرم جوردي ألبا بمفرده، من دون وجود بديل له، بعد رحيل مواطنه جونيور فيربو إلى ليدز يونايتد الإنجليزي.

وأجرى «البارسا» محاولات في الموسم الماضي لضم اللاعب، رغم بداياته مع غريمه التقليدي ريال مدريد، حيث لعب لشباب «لوكاستيا» الذي يمثل رديف «الملكي».

ويرتبط ألونسو بعقد مع تشيلسي حتى «صيف 2023»، ولكنه لا يمانع الرحيل هذا الصيف، رغم أنه من أكثر اللاعبين مشاركة «37 مباراة في مختلف المسابقات»، ويعتمد عليه الألماني توماس توخيل ظهيراً عصرياً يجيد اللعب جناحاً، ويشكل خطورة في المنظومة الهجومية لـ «البلوز»، خاصة في ظل غياب الدولي الإنجليزي بن تشيلويل للإصابة، وتبلغ القيمة السوقية لماركوس ألونسو 15 مليون يورو فقط .

ولأن الأوضاع غير مضمونة في تشيلسي، بعد إطاحة الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش، ووضع النادي تحت إشراف ووصاية الحكومة البريطانية مباشرة، فإن برشلونة يسعى للاستفادة من ذلك، وتكثيف جهود ضم ألونسو بنهاية الموسم.

وألونسو ليس المدافع الوحيد الذي يهتم به برشلونة في تشيلسي، وإنما هناك أيضاً ثلاثي الخط الخلفي، الإسباني سيزار أزبليكويتا، والدانماركي أندرياس كريستينسن، والألماني أنطونيو روديجير.

و«البارسا» ليس الوحيد الذي يسعى للحصول على خدمات ألونسو، وإنما هناك أيضاً إنتر ميلان الإيطالي، وإن كان اللاعب نفسه يرحب أكثر بالعودة إلى وطنه واللعب لبرشلونة.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن ماركوس ألونسو هو الخيار الأمثل لخلافة جوردي ألبا والتناوب معه في اللعب بمركز الظهير الأيسر بالفريق «الكتالوني»، خاصة بعد رحيل جونيور فيربو إلى ليدز يونايتد.