ابن درويش: «دوري الثانية» قدم الإضافة لبطولات اتحاد الكرة



دبي (الاتحاد)



هنأ أحمد يوسف بن درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، فريق «فورسان هيسبانيا»، بفوزه ببطولة دوري الدرجة الثانية، وقال إن الإنجاز جاء نتيجة عمل وجهد كبيرين من المسؤولين فيه، وتقدم بالتهنئة لإدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين، متمنياً التوفيق للفريق في مشواره المقبل، وحظاً أوفر للأندية التي لم يحالفها الحظ.

وهنأ ابن درويش أندية الدرجة الثانية على نجاح المنافسة، وأثنى على ما قامت به من عمل، معبراً عن سعادته باستمرار دوري الدرجة الثانية للعام الثالث توالياً، وقال إن دوري الثانية استقطب أندية جيدة، وأسهم في زيادة عدد الممارسين لكرة القدم بصفة رسمية، ومن خلال منافسة لها لوائح وقوانين.



ويرى ابن درويش أن زيادة عدد الأندية واللاعبين يتواكب مع رغبة الاتحاد، ومع طموح التطور والارتقاء بالمنظومة الكروية، مؤكداً أن دوري الدرجة الثانية أفرز مستويات جيدة، وقدم إضافة للمسابقات التي ينظمها الاتحاد، مشيراً إلى أن تعاون الفريق والتزامها أسهم في نجاح الدوري وفي تطور المستوى.

ووعد ابن درويش بالاستمرار في العمل على تطوير المنافسة، مرحباً بكل الأفكار والمقترحات البناءة، وقال إنهم حريصون على التشاور مع الفرق دائماً، والتواصل معها من أجل الارتقاء بكل المسابقات.

وشكر ابن درويش كل من أسهم في نجاح دوري الثانية، وأثنى على الجهود المبذولة من كل المكونات، والتي قال إنها في الأخير صبت في اتجاه النجاح الكبير للدوري وترسيخه أكثر.