«فورسان هيسبانيا» بطل «الدرجة الثانية»



دبي (الاتحاد)



تُوج «فورسان هيسبانيا»، بطلاً لدوري الدرجة الثانية، بعد فوزه على «لاليجا إتش بي سي»، 3-1، وأحرز «الثلاثية» كايتو كوماكورا في الدقيقة 27، وراينو ماركيز «هدفين» في الدقيقتين 65 و67، بينما سجل جوليان جول هدف «لاليجا إتش بي سي» في الدقيقة 58، وأقيمت المباراة، على ملعب ذا سيفينز، ضمن «الجولة 20»، وحصل البطل على درع البطولة والميداليات الذهبية.

شهد مراسم التتويج أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، وعمر يبرودي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمنتخبات، وعدد من مسؤولي فورسان هيسبانيا.

واستحق فورسان هيسبانيا التتويج باللقب، بعد أن حصد 52 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه، محصلة 17 انتصاراً، والخسارة مرتين، والتعادل في مباراة، وسجل 37 هدفاً أعلى حصيلة تهديفية في الدوري، فيما استقبل 10 أهداف، أفضل دفاع.

ويُعد فورسان هيسبانيا ثالث بطل لدوري الدرجة الثانية، بعد أن تُوج كواترو في النسخة الأولى، وجلف هيروز في النسخة الثانية.

وحل بينونة في المركز الثاني، برصيد 40 نقطة، بعد فوزه على الموج 6-1، سجلها بدر الحنفي «هدفين» في الدقيقتين 37 و42، ومحمد عبدالمولى في الدقيقة 30، وأيمن بوعلي في الدقيقة 25، وأوكمي أفنتوس في الدقيقة 23، وبرومسيس أوميتي في الدقيقة 68، وسجل للموج محمود محمد في الدقيقة 82.