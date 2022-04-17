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الرياضي
العروض تطارد مدن
العروض تطارد مدن
17 ابريل 2022 10:14

 
فيصل النقبي (الفجيرة)


تلقى البحريني علي مدن لاعب العروبة المُعار من الرفاع البحريني، عروضاً عدة من أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، بسبب تألقه اللافت هذا الموسم.
وانتقل مدن «27 عاماً» إلى العروبة في بداية الموسم على سبيل الإعارة، وأسهم بدرجة كبيرة في ظهور مختلف للفريق في الدوري، بل يتصدر اللاعب قائمة هدافي العروبة برصيد 6 أهداف، بجانب صناعة 3 أهداف، وهو المعدل الأعلى في الفريق، ويُحسب له أيضاً أنه هز شباك العين «المتصدر» في مباراتي الذهاب والإياب، وأثبت أنه صفقة ناجحة للعروبة.
ومن المنتظر أن يحسم مدن مصيره مع العروبة، أما بالاستمرار موسماً جديداً، أو العودة إلى البحرين في نهاية الموسم.

دوري أدنوك للمحترفين
البحرين
العروبة
الرفاع البحريني
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