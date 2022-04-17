الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
جوران يجهز بديل تراولي في عجمان
جوران يجهز بديل تراولي في عجمان
17 ابريل 2022 10:01

 
رضا سليم (دبي)


تعادل عجمان والعروبة 2-2، في المباراة الودية التي جرت باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ضمن استعدادات الفريقين لعودة «دوري أدنوك للمحترفين»، بـ «الجولة 21»، حيث يلعب «البرتقالي» أمام خورفكان يوم 23 أبريل الجاري، فيما يلتقي العروبة مع الشارقة يوم 30 أبريل.
وحرص الصربي جوران على الدفع بمعظم اللاعبين، سواء الأساسيين أو الصف الثاني، من أجل الاطمئنان على التشكيلة التي يكمل بها المباريات المتبقية من الدور الثاني، ولعب «البركان» بالتشكيلة الأساسية حتى الدقيقة 60، وسجل هدفين عن طريق المغربي وليد أزارو العائد إلى قيادة الهجوم بعد الإيقاف في مباراة الظفرة في الجولة الماضية، والتونسي فراس بالعربي، بعدها سجل العروبة هدفين، وشهدت «التجربة» عودة البرازيلي لياندرو من الإصابة، ولم يشارك أيضاً أمام «الفارس».
ولجأ جوران إلى الصف الثاني للاستفادة من «الودية» التي ستكون الوحيدة حتى عودة الدوري، وظهر اعتماد المدرب على التشكيلة الأساسية في الدفاع، بقيادة السلوفيني ميرال، وسعيد سليمان ومحمد إسماعيل ووليد اليماحي إلا أن رحيل الجامبي أبوبكر تراولي إلى الدوري السويدي، جعله يعدل من «توليفة» الفريق في الهجوم والوسط، ويعتمد على أزارو وعصام سحتيت. ومنهم خلفهم لياندرو وفراس وعصام فايز وبلال يوسف، وسيكون عبدالله عبدالعزيز أحد الخيارات التي يعتمد عليها أيضاً بديلاً جاهزاً.

وأكد محمد حسين مدير الفريق أن «الودية» حققت الهدف منها، من خلال تجربة جميع اللاعبين الأساسيين والبدلاء وحرص المدرب على الاستفادة الكاملة منها، ورغم أنها انتهت بالتعادل، إلا أن المباريات الودية فرصة لتجهيز اللاعبين، بصرف النظر عن النتيجة، وسيكون «البرتقالي» في جاهزية عالية قبل عودة الدوري.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
العروبة
خورفكان
الشارقة
جوران
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©