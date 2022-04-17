جوران يجهز بديل تراولي في عجمان



رضا سليم (دبي)



تعادل عجمان والعروبة 2-2، في المباراة الودية التي جرت باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ضمن استعدادات الفريقين لعودة «دوري أدنوك للمحترفين»، بـ «الجولة 21»، حيث يلعب «البرتقالي» أمام خورفكان يوم 23 أبريل الجاري، فيما يلتقي العروبة مع الشارقة يوم 30 أبريل.

وحرص الصربي جوران على الدفع بمعظم اللاعبين، سواء الأساسيين أو الصف الثاني، من أجل الاطمئنان على التشكيلة التي يكمل بها المباريات المتبقية من الدور الثاني، ولعب «البركان» بالتشكيلة الأساسية حتى الدقيقة 60، وسجل هدفين عن طريق المغربي وليد أزارو العائد إلى قيادة الهجوم بعد الإيقاف في مباراة الظفرة في الجولة الماضية، والتونسي فراس بالعربي، بعدها سجل العروبة هدفين، وشهدت «التجربة» عودة البرازيلي لياندرو من الإصابة، ولم يشارك أيضاً أمام «الفارس».

ولجأ جوران إلى الصف الثاني للاستفادة من «الودية» التي ستكون الوحيدة حتى عودة الدوري، وظهر اعتماد المدرب على التشكيلة الأساسية في الدفاع، بقيادة السلوفيني ميرال، وسعيد سليمان ومحمد إسماعيل ووليد اليماحي إلا أن رحيل الجامبي أبوبكر تراولي إلى الدوري السويدي، جعله يعدل من «توليفة» الفريق في الهجوم والوسط، ويعتمد على أزارو وعصام سحتيت. ومنهم خلفهم لياندرو وفراس وعصام فايز وبلال يوسف، وسيكون عبدالله عبدالعزيز أحد الخيارات التي يعتمد عليها أيضاً بديلاً جاهزاً.

وأكد محمد حسين مدير الفريق أن «الودية» حققت الهدف منها، من خلال تجربة جميع اللاعبين الأساسيين والبدلاء وحرص المدرب على الاستفادة الكاملة منها، ورغم أنها انتهت بالتعادل، إلا أن المباريات الودية فرصة لتجهيز اللاعبين، بصرف النظر عن النتيجة، وسيكون «البرتقالي» في جاهزية عالية قبل عودة الدوري.