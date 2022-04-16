شباب الأهلي بطل سباق الحمرية للدراجات

دبي (الاتحاد)

توج فريق شباب الأهلي بكأس سباق الدولة للفرق ضد الساعة فئة الكبار للدراجات الهوائية، والذي أقيم في الحمرية لمسافة 60 كم وبمعدل سرعة وصل إلى 50 كم في الساعة، وهو السباق الذي نظمه اتحاد الدراجات وحضره رئيس الاتحاد.

وشارك في السباق 12 لاعباً من 3 أندية، وجاء في المركز الثاني نادي أبوظبي للدراجات، وحل ثالثاً فريق دبا الحصن، كما نظم الاتحاد بطولة الدولة ضد الساعة للفرق لفئة تحت 23 سنة، لمسافة 45 كم وبمشاركة 16 لاعباً من 4 أندية، وشهد فوز نادي أبوظبي للدراجات بقيادة بطل العرب محمد المطيوعي بالمركز الأول، وجاء فريق شباب الأهلي وصيفاً، فريق النصر في المركز الثالث.

حضر السباق وشهد مراسم تتويج الفرق الفائزة منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد، وخليفة بن عمير نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، وياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد.