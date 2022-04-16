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الرياضي
500 لاعب في نهائي دوري المراحل السنية للرجبي
500 لاعب في نهائي دوري المراحل السنية للرجبي
17 ابريل 2022 02:06

دبي (الاتحاد)

شهد ختام دوري الإمارات للمراحل السنية للرجبي بملاعب طيران الإمارات «ذا سيفينز» بدبي، مشاركة 500 لاعب ولاعبة يمثلون 16 فريقاً في الفئات تحت 11 و12 و13 و14 و16 و18 للأولاد والفتيات، ليتحول الختام إلى مهرجان كبير للعبة بحضور سعود عبدالله النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الرجبي رئيس لجنة التسويق والاستثمار بجانب الطاقم الفني والإداري بالاتحاد وأولياء الأمور وجمهور كبير من عشاق اللعبة.
وتوج سعود عبدالله النعيمي أبطال دوري الفئات السنية الفائزة بالمراكز الأولى، بعد سهرة رمضانية ممتعة.
 أعرب عود عبدالله النعيمي عن سعادته بهذا التجمع الكبير لممارسي اللعبة، مؤكداً أن هذا العدد الكبير من اللاعبين واللاعبات يمثلون قاعدة أساسية لنشر الرياضة بالدولة، وفرصة ذهبية لاكتشاف المواهب وقاعدة كبيرة للأندية والمنتخبات الوطنية.
وقدم النعيمي الشكر للمتطوعين على تنظيم هذه الدوريات، مشدداً على أن كوادر اتحاد الرجبي لن تدخر جهداً من أجل إنجاح دوريات الفئات السنية، لأهميتها الكبيرة في دعم تطور اللعبة والسعي لتعزيز فرص تفاعل الأجيال في المجتمع لممارستها في أجواء ومناخ تنافسي، يساهم في تحقيق المزيد من المخرجات والمكتسبات الهامة في مسيرة الاتحاد.
وأضاف: أتمنى أن يحافظ الرجبي الإماراتي الفترة المقبلة على المكتسبات الكبيرة التي حققتها خلال الفترة الماضية، وأن يستثمر نجاحاته التنظيمية والفنية ودعم الدولة في المضي قدماً نحو تحقيق خطوات جديدة، من شأنها النهوض بهذه الرياضة الأولمبية.

الإمارات
الرجبي
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