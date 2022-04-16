«موانئ أبوظبي» و«الإمارات للطاقة» إلى نهائي «القابضة الرمضانية»

أبوظبي (الاتحاد)

تُقام في العاشرة والنصف مساء اليوم، المباراة النهائية لبطولة «القابضة» (ADQ) الرمضانية، والتي تجمع فريقي مجموعة موانئ «أبوظبي 1» ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، على ملعب أكتيف الماريا بالعاصمة أبوظبي. وتسبق المباراة النهائية، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي «صحة 5» وشركة أبوظبي للإعلام، وتُقام المباراة الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتأهل فريق مجموعة موانئ «أبوظبي 1» للمباراة النهائية للبطولة بعد فوزه العريض على فريق «صحة 5» بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما جاء تأهل فريق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالفوز على فريق شركة أبوظبي للإعلام بثلاثة أهداف، وذلك في مباراتي الدور نصف النهائي.