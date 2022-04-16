الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
أنشيلوتي: مودريتش يستحق المقارنة مع مالديني
أنشيلوتي: مودريتش يستحق المقارنة مع مالديني
16 ابريل 2022 21:24

برلين (د ب أ)

شبه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، نجم خط وسطه الكرواتي لوكا مودريتش بالأسطورة الإيطالي باولو مالديني.
وأكد أنشيلوتي أن مودريتش سينهي مسيرته في صفوف ريال مدريد، موضحاً أنه ليس لديه أي مشكلة مع لاعب الوسط الألماني توني كروس.
وتردد أن كروس أهان مدربه أنشيلوتي أثناء استبداله خلال مباراة ريال مدريد أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.
وقال أنشيلوتي اليوم السبت "إيماءات كروس لم تسبب لي إزعاجاً، كان غاضباً من المدرب ولكن ليس من الشخص".
وأضاف: على الصعيد الرياضي هو لاعب على مستوى مرتفع للغاية، لا أحتاج إلى الحديث معه أو طلب تفسير، انتهت الأمور كلها بعد المباراة.
وانتقل أنشيلوتي للحديث عن مودريتش وقال: أعتقد أنه سينهي مسيرته هنا، لا أعرف متى، لا توجد مشكلة بالنسبة للنادي أو لنا أو له في تجديد العقد، الأمر واضح تماماً.
وأشار المدرب الإيطالي: إنه يعتني بنفسه تماماً، خلال مسيرته لم يتعرض لأي إصابة خطيرة وهذا يساعده كثيراً.
وختم أنشيلوتي بالقول: كان لدي أسطورة كروية «مالديني»، فاز بآخر لقب له في دوري أبطال أوروبا وهو في سن الأربعين، إذا قمت بمقارنته بأي شخص، فإن هذا الشخص هو مودريتش بسبب الكفاءة والجدية وطريقته في فهم كرة القدم، إنهما من الأساطير.

كارلو أنشيلوتي
ريال مدريد
لوكا مودريتش
توني كروس
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©