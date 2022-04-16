فوكينا يسحق ديميتروف في الطريق إلى نهائي مونت كارلو

مونت كارلو (رويترز)

تأهل أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا إلى أول نهائي له في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين، بعد انتصاره على البلغاري جريجور ديميتروف بنتيجة 6-4 و6-7 و6-3 في قبل نهائي بطولة مونت كارلو للأساتذة للتنس.

وفاز اللاعب الإسباني المصنف 46 عالميا، والذي كانت أفضل نتائجه حصد لقبين في بطولات التحدي في 2019، بخمس من ست فرص لكسر الإرسال مقابل ثلاث من عشر فرص لديميتروف.

ويلعب دافيدوفيتش فوكينا «22 عاماً» ضد الألماني ألكسندر زفيريف أو اليوناني ستيفانوس تيتيباس الذي تغلب على نظيره الإسباني في دور الثمانية في طريقه للقب في العام الماضي.

وكسر دافيدوفيتش فوكينا إرسال ديميتروف بعد ارتكاب اللاعب البلغاري خطأين مزدوجين في الشوط الثالث، ثم حافظ اللاعب الإسباني على إرساله ليحسم المجموعة الأولى.

وتحسن ديميتروف في المجموعة الثانية وتقدم 2-صفر، لكنه فقد تركيزه ليفوز منافسه بأربعة أشواط متتالية.

وتعثر دافيدوفيتش فوكينا تحت الضغط عند تقدمه 5-3 وامتلاكه فرصة حسم المباراة، وسمح لديميتروف بالعودة ليفوز بالشوط الفاصل بسهولة.

وكانت المجموعة الحاسمة اختباراً للهدوء إذ تراجع ديميتروف بعد فوزه في أول شوطين وخسر خمسة أشواط متتالية، ليصبح دافيدوفيتش فوكينا في طريقه للفوز.

ونجح اللاعب الإسباني في الحفاظ على هدوئه هذه المرة وحسم المواجهة من الفرصة الثانية للفوز بالمباراة.