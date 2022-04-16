الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
فوكينا يسحق ديميتروف في الطريق إلى نهائي مونت كارلو
فوكينا يسحق ديميتروف في الطريق إلى نهائي مونت كارلو
16 ابريل 2022 21:21

مونت كارلو (رويترز) 
تأهل أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا إلى أول نهائي له في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين، بعد انتصاره على البلغاري جريجور ديميتروف بنتيجة 6-4 و6-7 و6-3 في قبل نهائي بطولة مونت كارلو للأساتذة للتنس.
وفاز اللاعب الإسباني المصنف 46 عالميا، والذي كانت أفضل نتائجه حصد لقبين في بطولات التحدي في 2019، بخمس من ست فرص لكسر الإرسال مقابل ثلاث من عشر فرص لديميتروف.
ويلعب دافيدوفيتش فوكينا «22 عاماً» ضد الألماني ألكسندر زفيريف أو اليوناني ستيفانوس تيتيباس الذي تغلب على نظيره الإسباني في دور الثمانية في طريقه للقب في العام الماضي.
وكسر دافيدوفيتش فوكينا إرسال ديميتروف بعد ارتكاب اللاعب البلغاري خطأين مزدوجين في الشوط الثالث، ثم حافظ اللاعب الإسباني على إرساله ليحسم المجموعة الأولى.
وتحسن ديميتروف في المجموعة الثانية وتقدم 2-صفر، لكنه فقد تركيزه ليفوز منافسه بأربعة أشواط متتالية.
وتعثر دافيدوفيتش فوكينا تحت الضغط عند تقدمه 5-3 وامتلاكه فرصة حسم المباراة، وسمح لديميتروف بالعودة ليفوز بالشوط الفاصل بسهولة.
وكانت المجموعة الحاسمة اختباراً للهدوء إذ تراجع ديميتروف بعد فوزه في أول شوطين وخسر خمسة أشواط متتالية، ليصبح دافيدوفيتش فوكينا في طريقه للفوز.
ونجح اللاعب الإسباني في الحفاظ على هدوئه هذه المرة وحسم المواجهة من الفرصة الثانية للفوز بالمباراة.

مونت كارلو
جريجور ديميتروف
ألكسندر زفيريف
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©