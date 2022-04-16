رونالدو.. «الهاتريك 60»



لندن (أ ف ب)

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقوة مع مانشستر يونايتد محرزاً الأهداف الثلاثة في فوز فريقه 3-2 على ضيفه نوريتش سيتي، معززاً حظوظ «الشياطين الحمر» بمقعد أوروبي، بعد خسارتي منافسيه توتنهام وأرسنال أمام برايتون وساوثهامبتون توالياً بالنتيجة نفسها صفر-1، ضمن منافسات «المرحلة 33» من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وعلى ملعب «أولد ترافورد» تكفّل رونالدو بتسجيل ثلاثية يونايتد «7، 32 و76»، وهو «الهاتريك» الرقم 50 لرونالدو خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية، بجانب 10 مرات مع منتخب البرتغال، فيما أحرز كيران دويل «45» والفنلندي تيمو بوكي «52» هدفي نوريتش.

وبهذا الفوز، قفز «الشياطين الحمر» إلى المركز الخامس مع 54 نقطة، على غرار أرسنال السادس، وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام الذي بقي رابعاً، من جهته، بقي نوريتش متذيلاً للترتيب برصيد 21 نقطة.

ونجح يونايتد في افتتاح التسجيل مبكراً وتحديداً في الدقيقة السابعة، بعدما استخلص السويدي أنتوني إيلانجا الكرة من المدافعين، ليمررها إلى رونالدو الذي أسكنها في شباك الحارس الهولندي تيم كرول.

وعاد البرتغالي ليضاعف غلّته ويسجّل هدفه الشخصي الثاني بعدما ارتقى لركنية نفذها البرازيلي أليكس تيليس وقابلها برأسية متقنة في الشباك «32»، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، قلص نوريتش النتيجة بعد عرضية من بوكي، قابلها دويل برأسية استقرت داخل الشباك.

وأشعل نوريتش المباراة مع بداية الشوط الثاني بعدما تلقى بوكي تمريرة بينية لينفرد بالحارس الإسباني دافيد دي خيا، ويسدد الكرة في الشباك مدركاً التعادل في الدقيقة 52، واحتسب حكم المباراة ركلة حرة ليونايتد على مشارف منطقة الجزاء، انبرى لها رونالدو بتسديدة صاروخية لا تصدّ، مسجلاً هدفه الثالث وهدف الفوز بالمباراة.