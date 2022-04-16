دافيدوفيتش إلى نهائي مونتي كارلو



موناكو (أ ف ب)



تأهل الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا المصنف 46 عالمياً إلى أوّل مباراة نهائية في مسيرته في دورات الماسترز ألف نقطة في التنس بفوزه الصعب على البلغاري جريجور ديميتروف التاسع والعشرين عالمياً 6-4 و6-7 و6-3 في نصف نهائي دورة مونتي كارلو.

وقال دافيدوفيتش الذي ارتكب 43 خطأ مباشراً مقابل 38 لمنافسه «لقد كانت مباراة صعبة، أتيحت لي فرصة في المجموعة الثانية، لكن جريجور لعب بشكل جيد وكنت متعباً، لكنني واصلت القتال وأردت أن أرى أين كانت حدودي».

وبعدما فاز بالمجموعة الأولى، تقدم الإسباني 4-2 في الثانية وثم 5-3 لكن مستواه تراجع فلم يفز سوى بثلاث نقاط من أصل 12، منها اثنتان إثر أخطاء مزدوجة من البلغاري، ليتقدم الأخير 6-5.

وفرض دافيدوفيتش، ابن الـ22 عاماً، شوطاً فاصلاً «تاي بريك»، من دون أن يتمكن من الفوز به أمام المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً، لينجح ديميتروف في تعديل الكفة.

وبدا أن دافيدوفيتش سيدفع غالياً ثمن الجهود التي بذلها في مونتي كارلو، والتي سمحت له بإقصاء الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً في الدور الثاني، فتأخر صفر-2 في المجموعة الثالثة.

لكن الإسباني تمسك ببارقة الأمل وقلب الموازين لمصلحته ليفوز بخمسة أشواط متتالية ويتقدم 5-2، بعدما نجح في إنقاذ كرتين لكسر إرساله لمصلحة ديميتروف الذي كان بإمكانه أن يجعل النتيجة 3-صفر.

وحصل دافيدوفيتش على 3 كرات على إرساله لإنهاء المباراة، وحسم بالفعل خلال الكرة الثانية مع إرسال ساحق.

وضرب دافيدوفيتش في أول نهائي له في دورات المحترفين بعد سقوطه ثلاث مرات عند حاجز الدور نصف النهائي، موعداً مع الفائز من مباراة الألماني ألكسندر زفيريف «الثالث» واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس وحامل اللقب.