الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
دافيدوفيتش إلى نهائي مونتي كارلو
دافيدوفيتش إلى نهائي مونتي كارلو
16 ابريل 2022 21:03

 
موناكو (أ ف ب)


تأهل الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا المصنف 46 عالمياً إلى أوّل مباراة نهائية في مسيرته في دورات الماسترز ألف نقطة في التنس بفوزه الصعب على البلغاري جريجور ديميتروف التاسع والعشرين عالمياً 6-4 و6-7 و6-3 في نصف نهائي دورة مونتي كارلو.
وقال دافيدوفيتش الذي ارتكب 43 خطأ مباشراً مقابل 38 لمنافسه «لقد كانت مباراة صعبة، أتيحت لي فرصة في المجموعة الثانية، لكن جريجور لعب بشكل جيد وكنت متعباً، لكنني واصلت القتال وأردت أن أرى أين كانت حدودي».
وبعدما فاز بالمجموعة الأولى، تقدم الإسباني 4-2 في الثانية وثم 5-3 لكن مستواه تراجع فلم يفز سوى بثلاث نقاط من أصل 12، منها اثنتان إثر أخطاء مزدوجة من البلغاري، ليتقدم الأخير 6-5.
وفرض دافيدوفيتش، ابن الـ22 عاماً، شوطاً فاصلاً «تاي بريك»، من دون أن يتمكن من الفوز به أمام المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً، لينجح ديميتروف في تعديل الكفة.
وبدا أن دافيدوفيتش سيدفع غالياً ثمن الجهود التي بذلها في مونتي كارلو، والتي سمحت له بإقصاء الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً في الدور الثاني، فتأخر صفر-2 في المجموعة الثالثة.
لكن الإسباني تمسك ببارقة الأمل وقلب الموازين لمصلحته ليفوز بخمسة أشواط متتالية ويتقدم 5-2، بعدما نجح في إنقاذ كرتين لكسر إرساله لمصلحة ديميتروف الذي كان بإمكانه أن يجعل النتيجة 3-صفر.
وحصل دافيدوفيتش على 3 كرات على إرساله لإنهاء المباراة، وحسم بالفعل خلال الكرة الثانية مع إرسال ساحق.
وضرب دافيدوفيتش في أول نهائي له في دورات المحترفين بعد سقوطه ثلاث مرات عند حاجز الدور نصف النهائي، موعداً مع الفائز من مباراة الألماني ألكسندر زفيريف «الثالث» واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس وحامل اللقب.

التنس
مونتي كارلو
موناكو
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©