دورتموند يقلص الفارق إلى «6» بـ « سداسية»



دورتموند (أ ف ب)

سحق بوروسيا دورتموند ضيفه فولفسبورج بفوزه عليه 6-1، ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم، ليعيد الفارق بينه وبين المتصدر بايرن ميونيخ الذي يحلّ ضيفاً على أرمينيا بيليفيلد اليوم إلى 6 نقاط.

واحتاج الفريق «الأصفر والأسود» إلى 14 دقيقة، وتحديداً بين الدقيقتين 24 و38 من الشوط الأوّل، لحسم اللقاء لمصلحته، وسجل خماسية تناوب عليها توم روتيه «24»، والبلجيكي أكسيل فيتسيل «26»، والسويسري مانويل أكانجي «28» وإيمري تشان «34»، والنرويجي إرلينغ هالاند «38» الذي عاد وسجل مع بداية الشوط الثاني الهدف الثاني الشخصي له والسادس لفريقه «54»، وسجل فولفسبورج هدف الشرف الوحيد بواسطة ريدل باكو «81».

وتواجه الفريقان للمرة الـ 50 في «البوندسليجا»، حيث تميل الأرقام لمصلحة دورتموند الفائز 31 مرة مقابل 10 تعادلات و9 هزائم.

وعزز دورتموند رصيده في المركز الثاني مع 63 نقطة، متأخراً بفارق 6 نقاط عن المتصدر بايرن قبل الـ «كلاسيكر» المنتظر في المرحلة القادمة، إذ بإمكانه في حال فوزه أن يحافظ على الإثارة حتى المراحل الأخيرة، خصوصاً إذا ما فشل العملاق «البافاري» في تخطي خيبة الخروج الأوروبي، إثر سقوطه في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الإسباني بمجموع المباراتين 1-2.

أجرى ماركو روزه مدرب دورتموند 5 تبديلات مقارنة مع مباراة الفوز أمام شتوتجارت 2-صفر في المرحلة الماضية، مع عدة غيابات في صفوفه ما أجبره على الدفع بالشاب توم روتيه «17 عاماً» في الدفاع للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم ليفتتح رصيده برأسية هزت شباك الحارس البلجيكي كوين كاستيلز في الدقيقة 24.

قبلها، لاحت لفولسفبورج فرصة أولى بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية اثر تسديدة من لوكاس نميشا أنقذها الحارس السويسري جريجور كوبيل عن خط مرماه.

سريعاً انهار الضيوف، فأضاف فيتسيل الثاني بتسديدة أرضية إلى يسار الحارس كاستيلز بعد تمريرة من هالاند «26»، ليسجل أكانجي الثالث «29» وتشان الرابع من تسديدة من 20 متراً أخطأ الحارس في تقديرها «34» وهالاند الخامس الذي تابع بقدمه اليمنى تمريرة ماركو رويس من دون أن يسيطر عليها في الشباك «38».

وهو الهدف الأول للدولي النرويجي منذ أن سجل في مباراة الفوز على هوفنهايم 3-2 في 22 يناير، قبل أن يضيف الثاني الشخصي له والـ 18 هذا في «البوندسليجا» هذا الموسم مع بداية الشوط الثاني، إثر لعبة مشتركة مع يوليان برانت في ثاني تمريرة حاسمة للأخير «54».

وقبل صافرة النهاية، سجل باكو هدف فولفسبورج الوحيد بعد خطأ من البديل الكرواتي مارين بونجراسيتش لتصل الكرة إلى نميشا ويتصدى له الحارس كوبيل، ويتابع ريدل بتسديدة قوية بقدمه اليمنى «81».

وفي مباريات أخرى، عزز فرايبورغ حظوظه بالمنافسة على مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على بوخوم المنقوص عددياً 3-صفر، سجلها لوكاس كوبلير «4» والمجري رولاند سالاي هدفين «16 و53».

وأكمل بوخوم المباراة في الشوط الثاني بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب وسطه اليوناني كوستاس ستافيليديس بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 68.

وحقق فرايبورج فوزه الثاني توالياً ليرفع رصيده في المركز الخامس إلى 51 نقطة متساوياً مع لايبزج الرابع الذي يحل ضيفاً على باير ليفركوزن الثالث «52».

ومنيت آمال أوجسبورج في الابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط بخيبة أمل إثر خسارته على أرضه أمام مطارده المباشر هرتا برلين صفر-1، سجله سوات سيردار «49».

ورفع نادي العاصمة رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر، متأخراً بفارق 3 نقاط عن أوجسبورج الرابع عشر.

وتعادل ماينتز مع شتوتجارت الساعي بدوره لتفادي الهبوط سلباً، حيث يقبع الأخير في المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.

