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الرياضي
وفاة «جيرد مولر الشرق»
وفاة «جيرد مولر الشرق»
16 ابريل 2022 20:36

 
برلين (أ ف ب)


توفي الهداف الألماني الشرقي السابق يواخيم شترايش عن 71 عاماً بعد معاناته مع مرض طويل، بحسب ما أعلن ناديه السابق ماجدبورج.
ولُقّب شترايش «جيرد مولر الشرق» نسبة الى المهاجم الألماني الغربي الراحل الذي أرهق دفاعات الخصوم في الحقبة عينها.
وسجل شترايش 55 هدفاً في 102 مباراتين دوليتين مع منتخب ألمانيا الشرقية بين 1969 و1984، ومجموع 223 هدفاً لماجدبورج في 321 مباراة بين 1975 و1985، وذلك بعد تألقه مع هانزا روستوك.
كتب النادي الألماني في بيان «سيبقى يواخيم شترايش في قلوب كل أعضاء النادي وكل المشجعين، وسنحتفظ بذكرى أفضل هدافينا دائماً بفخر».
أحرز خلال مسيرته كأس ألمانيا الشرقية ثلاث مرات، جائزة لاعب العام مرتين وأربع مرات لقب الهداف، ومع منتخب ألمانيا الشرقية، أحرز برونزية أولمبياد 1972، تابع مسيرته في التدريب مع ماجدبورج وأينتراخت برانسفيك وذلك في دوري الدرجة الثانية.

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