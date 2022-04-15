الشارقة يكتفي بـ «نقطة» أمام الريان



الرياض (الاتحاد)



أهدر الشارقة نقطتين غاليتين بالتعادل 1-1 مع الريان القطري، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، ضمن المجموعة الأولى، ليرفع كل منهما رصيده إلى 4 نقاط، ويستمران معاً في المنافسة على «وصافة» المجموعة خلف الهلال السعودي.

تقدم «الملك» عن طريق البرازيلي برنارد دوارتي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، فيما أدرك ستيفن نزونزي التعادل للريان في الدقيقة 65، وكان باستطاعة الشارقة الفوز بأكثر من هدف، في ظل الفرص العديدة والمتنوعة التي ضاعت من بن مالانجو وعثمان كمارا ودوارتي على مدار الشوطين.

وقدم الشارقة في الشوط الأول الذي أنهاه متقدماً بهدف عرضاً جيداً، وسيطر على مجريات اللعب، وأهدر الفرص، وكانت هجمات الريان قليلة على مرمى الحارس عادل الحوسني.

ولاحت فرصة خطيرة للشارقة في الدقائق الخمس الأولى، عندما أرسل دوارتي كرة بينية عالية خلف المدافعين، باتجاه المهاجم عثمان كامارا الذي فشل في تسديدها، قبل أن يتمكن حارس الريان فهد يونس من السيطرة عليها.

وأهدر دوارتي فرصة خطيرة ثانية عندما خطف الكرة من دفاع الريان خارج المنطقة، انفرد بالمرمى، إلا أنه سددها أرضية سهلة بين أحضان الحارس في الدقيقة 10.

وحاول الريان الخروج من مناطقه الدفاعية، والاعتماد على الكرات العرضية، خاصة من الجهة اليسرى التي تواجد فيها ياسين براهيمي وتميم العبد الله، من دون تهديد واضح لمرمى الشارقة.

في المقابل اعتمد «الملك» على سرعة بين مالونجو وكامارا، وسنحت للأخير فرصة خطيرة عندما استقبل كرة على صدره داخل المنطقة سددها «نصف طائرة» كان لها حارس الريان بالمرصاد في الدقيقة 40.

ونجح الشارقة في افتتاح التسجيل، عندما سدد المتألق دوارتي ركلة حرة مباشرة بطريقة متميزة، بعدما وضع الكرة من تحت «الحائط البشري» في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس يونس لتسكن الشباك في الدقيقة 45.

ومع انطلاقة الشوط الشوط الثاني، واصل الشارقة سيطرته على مجريات اللعب، وأتيحت لمالانجو فرصة ذهبية عندما استقبل بينية ماجد راشد العالية وسط المنطقة، سددها «على الطاير» بقدمه اليمنى علت العارضة

ونجح الريان في تعديل النتيجة، بعدما أرسل براهيمي كرة مُتقنة من ركلة ركنية داخل المنطقة، ارتقى لها يوهان بولي، وحوّلها برأسه تصدى لها الحارس عادل الحوسني، قبل أن تصل أمام المدافع ستيفن نزونزي الذي سددها بقدمه اليسرى من مسافة قريبة داخل الشباك في الدقيقة 65.

وأرسل دوارتي كرة عرضية من ركنية ارتقى لها سالم سلطان، وحوّلها برأسه من منتصف المنطقة مرّت بجوار القائم الأيسر، وفي اللحظات الأخيرة، كاد دوارتي أن يضيف الهدف الثاني له وللشارقة، بعدما راوغ دفاع الريان على حدود المنطقة وسدد كرة قوية بقدمه اليسرى مرت بجوار القائم الأيمن.

والتعادل يضر كثيراً بموقف الفريقين في التأهل إلى الدور الثاني، ولكن يتم حسم «وصافة» المجموعة، خلال الجولة الرابعة المقبلة، عندما يلتقى الفريقان مجدداً في الساعة التاسعة والربع مساء الثلاثاء المقبل، على استاد الملك فهد الدولي، ويذكر أن المجموعة الأولى تضم مع الشارقة والريان كلاً من الهلال السعودي «المتصدر» واستقلال طاجيكستان.