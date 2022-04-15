حصة بوحميد: مهرجان «دبي لأصحاب الهمم» ملتقى رمضاني مميز

دبي (الاتحاد)

أشادت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع بمهرجان نادي دبي لأصحاب الهمم الرمضاني وتنوع أنشطته التي تستهدف كل فئات «أصحاب الهمم» مؤكدة أنه ملتقى جامع ومفخرة أسعد الجميع.

جاء ذلك خلال زيارة معاليها للنادي مساء الأربعاء وجولتها التفقدية لفعاليات المهرجان الرياضية والثقافية والمجتمعية والتي بدأتها بمشاهدة جانبا من مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة بين فريقي بلدية دبي ومؤسسة دبي للإسعاف ضمن دورة ند الشبا الرياضية التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 66/50.

كما شهدت معاليها نماذج من المشاركين في مسابقة القرآن الكريم، وفيلماً توثيقياً عن الدورة الحالية «العاشرة» التي تقام تحت رعاية حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم بمشاركة 463 متسابقاً في مختلف الإعاقات من 57 جهة من أجل تشجيع «أصحاب الهمم» على الإقبال على كتاب الله، حفظاً وفهماً وأداء وتدبراً وإذكاء روح المنافسة بين المشاركين.

وزارت معالي الوزيرة المجلس الرمضاني الذي ظل يجذب أولياء الأمور، والذي يضم العديد من الفعاليات أبرزها اكتشاف مواهب أصحاب الهمم وفقرات مسرحية ومسابقات يومية.

وثمنت معالي الوزيرة حرص أولياء أمور«أصحاب الهمم» والأسر على متابعة فعاليات المهرجان الذي يحتوي على أنشطة مسائية حافلة في هذا الشهر الفضيل معربة عن سعادتها بالتواجد في هذا المهرجان الحافل مثمنة جهود القائمين على أمره واصفة نادي دبي لأصحاب الهمم بـ«النادي النشط» الذي يستحق الثناء والشكر.

من جانبه ثمن ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم زيارة معالي حصة بنت عيسى بو حميد التي أسعدت «أصحاب الهمم» مما كان الأثر الكبير في نفوسهم، مؤكداً أن إشادة معاليها بتنوع الأنشطة التي تستهدف كل فئات « أصحاب الهمم» شهادة نجاح للحدث، وخاصة أن النادي يهدف من إقامة هذه الفعاليات من أجل أن يمارس أصحاب الهمم الأنشطة المختلفة بحسب طموحاتهم وقدراتهم، والاستفادة من أوقاتهم في أمور تعود عليهم بالفائدة البدنية والمعنوية والذهنية في شهر النشاط والحيوية، وتشجيع أصحاب الهمم على المشاركة فيه عبر إقامة مسابقات رياضية متنوعة وفعاليات ثقافية وتوعوية.