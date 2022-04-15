جوارديولا يكشف حالة دي بروين



لندن (رويترز)

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه سيعرف في اللحظة الأخيرة مدى جاهزية كيفن دي بروين، لمباراة قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت أمام ليفربول، بعد أن عجز لاعب خط الوسط عن التدريب، بسبب غرز في ربلة الساق.

واستبدل دي بروين في الشوط الثاني من مباراة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام مضيفه أتلتيكو مدريد، وقال جوارديولا إن الدولي البلجيكي والمدافع كايل ووكر الذي تعرض لإصابة في ساقه لم يتدربا.

وقال جوارديولا للصحفيين اليوم الجمعة قبل المباراة على استاد ويمبلي «لديه بعض الغرز في ربلة الساق، ليست إصابة عضلية، وسنعرف غداً حالة دي بروين وأيضا ووكر، أصيب ووكر بالتواء شديد لكن حالته تتحسن، والمدافع روبن دياز تدرب اليوم، وسنرى ما الذي سيحدث معه».

واستعان جوارديولا بحارس المرمى الأميركي زاك ستيفن في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، لكنه لم يؤكد ما إذا كان سيبدأ المباراة على حساب الحارس الأساسي إيدرسون.

وأضاف «سأفكر فيما إذا كان ستيفن سيبدأ المباراة، لكنني عادة أدفع به في مباريات الكأس، سأناقش الأمر مع الأطباء».

ولعب مانشستر سيتي بأداء منضبط ليتعادل بصعوبة بدون أهداف مع مضيفه أتلتيكو مدريد بعد مباراة متوترة، وتأهل للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا متفوقاً 1-صفر في النتيجة الإجمالية ليحدد موعداً مع ريال مدريد.

وسيخوض السيتي مباراة ليفربول بعد ثلاثة أيام فقط من مباراة الإياب أمام أتلتيكو في مدريد وتدرب الفريق الإنجليزي في ملعب ميلوول المنافس بالدرجة الثانية لتجنب السفر من مانشستر إلى لندن.

وقال «السفر من مانشستر إلى لندن مرهق، حاول المسؤولون في النادي العثور على مكان ما بالقرب منا، ولهذا السبب استخدمنا ملعب ميلوولس.

وتعادل السيتي وليفربول 2-2 في مواجهة على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع هذا الأسبوع، وشبه جوارديولا اللعب مع فريق يورجن كلوب مرة أخرى بالتنافس الذي كان بينه وبين ريال مدريد عندما قاد برشلونة.

وقال «لعبنا مع ريال مدريد أربع مرات في عشرة أيام، إنها المرة الثانية التي نواجه فيها نفس الفريق، وتتعلم دائماً عندما تواجه ليفربول، عندما تلعب في وقت قصير، تتعلم المزيد، إنها مثل كرة السلة».