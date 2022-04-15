«غزارة أهداف» في «أبطال الشرق»!



جوهر بهرو (أ ف ب)

استهل دايجو الكوري الجنوبي وجوهر دار التعظيم الماليزي دور المجموعات لشرق القارة في مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم بقوة، عندما تغلب الأول على شاندونج تايشان الصيني 7-صفر، والثاني على ضيفه جوانجو الصيني 5-صفر في الجولة الأولى.

في المباراة الاولى ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تقام جميع مبارياتها في بوريرام التايلاندية، فرض البرازيلي زيكا نفسه نجماً لمباراة دايجو وشاندونج تايشان بتسجيله ثلاثية في الدقائق 19 و26 و77، وأضاف لي كيون-هو (1) وهونج تشول (48) والبرازيلي الآخر برونو لاماس (67) وجونج تشي-اين (69) الأهداف الأربعة الأخرى.

وفي المجموعة ذاتها، فاز أوراوا ريد دايموندز الياباني على ليون سيتي السنغافوري 4-1 على نفس الملعب في بوريرام.

وسجل الدانماركي كاسبر جونكر (8) وآتارو ايساكا (15) والسويدي ديفيد موبيرج (42) ويوسوكي ماتسو (47) أهداف أوراوا ريد دايموندز، فيما سجل موبيرج (43 بالخطأ في مرمى فريقه) هدف ليون سيتي الوحيد.

وتقام الجولة الثانية الاثنين، حيث يلتقي دايجو مع ليون سيتي، وأوراوا ريدز مع شاندونج تايشان.

وفي المجموعة التاسعة التي تقام مبارياتها في جوهر بهرو الماليزية، أفاد جوهر دار التعظيم من أفضلية اللعب على أرضه لسحق جوانجو الصيني 5-صفر على ستاد السلطان إبراهيم.

وسجل البرازيلي بيرغسون داسيلفا (10 و28 و53) وهي ليبان (14 خطأ في مرمى فريقه) ورمضان سيف الله (82) الأهداف.

وأكمل جوانجو المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد جوان هاوجين في الدقيقة 70.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل كاواساكي فرونتال الياباني مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 1-1 على ستاد تان سري داتو حجي حسن يونس في جوهر بهرو أيضاً.

وتقدم أولسان هيونداي عبر البرازيلي ليو سوزا في الدقيقة 21، وأدرك كاواساكي فرونتال التعادل عن طريق شينتارو كورومايا (90+4).

وتصدر جوهر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين أمام كاواساكي فرونتال وأولسان هيونداي، في حين يحتل جوانجو المركز الأخير من دون رصيد.

وفي الجولة الثانية الاثنين المقبل، يلعب جوانجو مع كاواساكي فرونتال، وأولسان هيونداي مع جوهر دار التعظيم.

وفي المجموعة السابعة التي تقام مبارياتها في تايلاند، نجح جيونام دراجونز الكوري الجنوبي في تحقيق الفوز على يونايتد سيتي الفلبيني 1-صفر في باثوم ثاني.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 87 عندما خطف جيونام دراجونز هدف الفوز الثمين بواسطة الكوسوفي ليونارد بيلانا.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها تعادل باثوم يونايتد التايلاندي مع ملبورن سيتي الأسترالي 1-1 على نفس الملعب.

وتقدم ملبورن سيتي عبر أندريو نبوت (22)، قبل أن يدرك باثوم يونايتد التعادل عن طريق تيراسيل دانجدا (35).

وفي الجولة الثانية يلتقي جيونام دراجونز مع باثوم يونايتد، وملبورن سيتي مع يونايتد سيتي.

ويتأهل إلى دور الـ16 في لمنطقة شرق آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.