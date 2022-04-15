بارتي يغيب إلى نهاية الموسم



لندن (رويترز)

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن لاعب الوسط توماس بارتي سيغيب على الأرجح عن الأسابيع الخمسة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مما يوجه ضربة لآمال النادي في احتلال المركز الرابع، والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وكان الدولي الغاني البالغ 28 عاماً لاعباً مؤثراً في أرسنال هذا الموسم، وذكرت تقارير في البداية أنه قد يغيب لعدة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال خسارة أرسنال 3-صفر أمام مضيفه كريستال بالاس الأسبوع الماضي.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين قبل مواجهة ساوثهامبتون «الأنباء التي تلقيناها بعد تقييم آخر هي أن الأمر لا يبدو إيجابياً بالنسبة لمشاركته هذا الموسم، وفي الوقت الحالي، لسنا متفائلين للغاية».

وخسارة جهود بارتي في هذه المرحلة من الموسم ضربة موجعة أخرى للنادي مع استبعاد الظهير الأيسر كيران تيرني بالفعل لبقية الموسم بسبب إصابة في الركبة، بينما يتواصل غياب الظهير الأيمن تاكهيرو تومياسو الذي لعب آخر مرة في يناير.

وتراجع أرسنال وراء جاره توتنهام هوتسبير إلى المركز الخامس، بعد هزيمتين متتاليتين أمام بالاس وبرايتون آند هوف ألبيون، لكنه لعب 30 مباراة مقابل 31 لتوتنهام.

ويتبقى أمام فريق المدرب أرتيتا ثماني مباريات في الدوري، تبدأ برحلة إلى ملعب سانت ماري، كما يلتقي أرسنال مع تشيلسي في ستامفورد بريدج، ويستضيف مانشستر يونايتد في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال أرتيتا «اللحظة ليست مثالية، وكنا ندرك أنه بحلول نهاية الموسم، سيكون أحد العناصر الرئيسة في تحقيق النجاح، هو وجود أكبر عدد من اللاعبين المتاحين في التشكيلة قدر الإمكان، ولدينا بعض المشاكل مع (بارتي) وتومياسو لكن علينا مواصلة المنافسة».

وغاب ألكسندر لاكازيت قائد أرسنال عن التدريبات هذا الأسبوع، لكن أرتيتا قال إنه يأمل أن يشارك المهاجم في المباراة ضد ساوثهامبتون صاحب المركز 14 في الدوري.

ولم يذق فريق المدرب رالف هازنهوتل طعم الفوز في آخر خمس مباريات لعبها في الدوري وخسر 6-صفر على ملعبه أمام تشيلسي مطلع الأسبوع.

وقال أرتيتا «أعتقد أنكم ستشاهدون فريقين جريحين بعد خسارتنا آخر مباراتين، نرغب في تقديم أداء قوي والفوز، وبعد هزيمة ساوثهامبتون على ملعبه سيرغب أيضاً في تحقيق الفوز».