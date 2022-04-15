دافيدوفيتش وديميتروف.. «موعد الماسترز»



مونتي كارلو (أ ف ب)

تأهل الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا المصنف 46 عالمياً إلى أول نصف نهائي له في دورات الألف نقطة للماسترز في التنس، وذلك بعدما قلب تأخره بمجموعة أمام الأميركي تايلور فريتز الثالث عشر عالمياً إلى فوز 2-6 و6-4 و6-3 في ربع نهائي مونتي كارلو بعد مباراة استمرت ساعتين و25 دقيقة.

ويواجه دافيدوفيتش الذي أسقط في الدور الثاني المصنف أول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش، البلغاري جريجور ديميتروف التاسع والعشرين عالمياً، والذي أقصى البولندي هوبرت هوركاش الحادي عشر في الدورة، بالفوز عليه 6-4 و3-6 و7-6 .

ورأى دافيدوفيتش أنه «عندما تفوز على المصنف أول عالمياً (ديوكوفيتش)، هذا الأمر يعطيك الكثير من الحافز إن كان بدنياً، ذهنياً أو فنياً، وأنا أدفع نفسي لكي ألعب أقوى، أنا استمتع بكل نقطة».

وفي 12 مشاركة سابقة في دورات الألف نقطة للماسترز، لم يذهب الإسباني البالغ 22 عاماً الى أبعد من الدور الثالث باستثناء مرة واحدة، وكانت العام الماضي في مونتي كارلو بالذات، حين خسر المجموعة الأولى 5-7، ثم انسحب في بداية الثانية، ما منح اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بطاقة العبور إلى نصف النهائي في طريقه، إلى الفوز باللقب على حساب الروسي أندري روبليف.

ولا تعكس نتيجة المجموعة الأولى ضراوتها ومقدار الضغط الذي تعرض له فريتز العاشر في الدورة، عند كل شوط، واشتكى الأميركي من آلام في المعدة لدرجة إحضار الطبيب مرتين، لكنه تمكن من حسم المجموعة لمصلحته.

لكن دافيدوفيتش عاد وأظهر قدرته على التمسك بكل كرة وكل نقطة وكل شوط، من دون أن يتردد في صد كرات صعبة، على غرار ما فعله مع ديوكوفيتش.

ودفع فريتز الفائز بدورة إنديان ويلز في مارس الماضي، الثمن بدوره، خصوصاً عندما أضاع نقطتين في المجموعة الثانية وكُسر إرساله مرتين.

وكشف دافيدوفيتش «في المجموعة الأولى حصلت على الكثير من الفرص لكسر الإرسال لكني لم أستغلها، إلا أني حافظت على تركيزي وأمنت بنفسي».

وبعد تنازله عن لقبه الوحيد في دورات الألف نقطة للماسترز بخسارته في نصف نهائي دورة ميامي أمام النروجي كاسبر رود، ودع هوركاش دورة مونتي كارلو من ربع النهائي بخسارته أمام ديميتروف الذي بلغ دور الأربعة للمرة الثانية في هذه الدورة، بعد 2018، والثامنة في دورات الألف نقطة للماسترز التي أحرز فيها لقباً واحداً في سينسيناتي عام 2017، أي في العام الي توج خلاله بلقب بطولة "أيه تي بي" الختامية.

وستكون مباراة دور الأربعة المواجهة الثانية بين دافيدوفيتش والبلغاري البالغ 30 عاماً، بعد الدور الأول لدورة روما الألف نقطة للماسترز العام الماضي حين فاز الإسباني بمجموعتين.