«صراع رباعي» على «البطاقة الثانية» لـ «المحترفين»

فيصل النقبي (الفجيرة)

تقام غداً «السبت» ثلاث مباريات في افتتاح «الجولة 28» لدوري الدرجة الأولى، حيث يلتقي جلف أف سي مع مصفوت، والجزيرة الحمراء مع الذيد، وحتا مع التعاون، على أن تستكمل مباريات الجولة بـ 4 لقاءات الأحد تجمع سيتي مع الفجيرة ودبا الحصن مع دبا والبطائح مع الرمس والعربي مع الحمرية.

وتكتسب الجولة 28 أهمية بالغة بالنسبة للصراع الرباعي على بطاقة التأهل الثانية بعد أن حسم دبا الفجيرة مصير البطاقة الأولى بالنقطة 68 في الجولة الماضية وبات أول المتأهلين إلى «دوري أدنوك للمحترفين» وتبقت لديه نقطة واحدة فقط ليتوج بطلاً لدوري الدرجة الأولى، وتتنافس أندية العربي والبطائح ودبا الحصن مع الحمرية لخطف البطاقة الثانية في الجولات الثلاث الباقية.

العربي يحتل وصافة الدوري برصيد 59 نقطة، وهو الأوفر حظا في حال فوزه بالمباريات الثلاث الباقية، ما يمهد له الطريق في الوصول لدوري أدنوك للمحترفين، حيث سيصل للنقطة 68 وهو الحد الأقصى للنقاط الذي سيصل له الوصيف.

وكذلك الحال بالنسبة للبطائح الذي يملك 58 نقطة والذي يطمح هو الآخر لبلوغ النقطة 67 وتعثر منافسيه، من أجل مرافقة دبا الفجيرة للأضواء، وعلى مقربة منهم يتواجد الحصن بطموحات الصعود كذلك حيث يملك 56 نقطة ويأمل كذلك بتعثر منافسيه وفوزه بالمباريات الثلاث الباقية لتأكيد حجزه البطاقة الثانية للتأهل.

فيما توجد فرصة للحمرية لكن ضئيلة جدا حيث يملك 50 نقطة ويحتاج لمعجزة بخسارة العربي لثلاث مباريات على الأقل وكذلك الحصن والبطائح مقابل فوزه كذلك بالمباريات الثلاث.

ويصطدم العربي مع الحمرية في مواجهة قوية وكذلك سيواجه دبا الحصن المتصدر دبا الفجيرة فيما يخوض البطائح مهمة أسهل نسبيا مع الرمس ولن تبوح هذه الجولة بكامل أسرارها بالنسبة لبطاقة التأهل الثانية التي سيكون الصراع ساخنا فيها حتى الجولة الأخيرة.