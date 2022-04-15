نهائي كأس رئيس الدولة 27 مايو

معتز الشامي (دبي)



أسفرت المشاورات الثنائية بين اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، عن تعديلات جذرية في ختام الموسم، بما يسمح بزيادة أيام تجمع المنتخب الوطني، في مايو المقبل، حيث قرر اتحاد الكرة، ترحيل نهائي كأس رئيس الدولة، ليقام 27 مايو المقبل، بدلاً من 11 من الشهر نفسه.

فيما قررت رابطة المحترفين تغيير مواعيد الجولات الخمس الأخيرة، من «دوري أدنوك للمحترفين»، بحيث تختتم البطولة يوم 23 مايو، ووفق إعادة جدولة روزنامة الموسم، وتقام «الجولة 21» في موعدها السابق 22 و23 و30 أبريل الجاري، فيما تقام «الجولة 22» أيام 5 و6 و7 مايو المقبل، والجولة «23» يومي 10 و11 مايو، و«الجولة 24» يوم 15 مايو، و«الجولة 25» يوم 19 مايو، على أن تقام الجولة الأخيرة يوم 23 مايو.

وأشارت «الاتحاد» في وقت سابق إلى أن المقترح الأقرب للتنفيذ يكمن في ترحيل نهائي الكأس، وتقديم جولات الدوري، لمنح «الأبيض» فرص كافية للتحضير للملحق القاري أمام أستراليا يوم 7 يونيو المقبل، وهو القرار الذي اتخذ بالفعل بعد الاجتماعات التشاورية والتنسيقية بين لجنة المنتخبات الوطنية برئاسة حميد الطاير، ولجان المسابقات واللجنة الفنية برابطة المحترفين، بناءً على طلب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب المنتخب من أجل منح مساحة أكبر لإعداد «الأبيض» لمواجهة أستراليا في ملحق كأس العالم 2022، ودعماً لمسيرة المنتخب في رحلة بلوغ حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وعلى الجانب الآخر، ينتظر أن يدخل المنتخب تجمعه المرتقب يوم 25 مايو المقبل، ولكن من دون لاعبي الشارقة والوحدة، طرفي نهائي كأس رئيس الدولة، على أن ينتظمون بالمعسكر يوم 28 من الشهر نفسه على أقصى تقدير.

وتشير المتابعات إلى أن خيار تقديم أيام التجمع لا يزال قائماً، في حال تم حسم لقب الدوري مع الجولة 24 أو 25، حيث يسمح ذلك لجهاز المنتخب بضم عناصر «الأبيض» يوم 21 على أقصى تقدير، بما يسمح بزيادة فترة التجمع وإمكانية خوض تجربة ودية «متوسطة المستوى»، والترتيب لـ «ودية» ثانية أوائل يونيو المقبل، لكن في حال تعذر ذلك، يكتفي جهاز المنتخب بخوض تجربة دولية وحيدة لتجهيز عناصر «الأبيض» للمواجهة المرتقبة.

ويتابع جهاز المنتخب جميع لاعبي أنديتنا المشاركة في دوري الأبطال حالياً، للوقوف على مستوياتهم عن قرب، فضلاً عن استمرار الزيارات الميدانية للأندية المحلية، للتشاور مع مدربي الأندية التي تضم العدد الأكبر من عناصر المنتخب، بهدف المتابعة الدقيقة لكل ما يتعلق بالعناصر المرشحة لدخول قائمة المعسكر المرتقب أواخر مايو المقبل.

من جانبها تبدأ لجنة المنتخبات باتحاد الكرة، بمخاطبة عدد من الاتحادات بالمنطقة وبوسط آسيا، لبحث إمكانية ترتيب لقاء ودي دولي في دبي، بينما يدخل منتخب نيوزيلندا معسكره في دبي أواخر مايو المقبل، وربما يكون هدفاً للتجربة المقررة أوائل يونيو، حال تم الاتفاق على ذلك، فيما يكون خيار لقاء كوستاريكا قائماً، حال تعذر مواجهة نيوزيلندا.