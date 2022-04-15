النقل والبلدية.. صدام المربع في «عجمان الرياضية»



عجمان (الاتحاد)



اختتمت مباريات الدور ربع النهائي في منافسات كرة القدم ضمن الدورة الرياضية للدوائر الحكومية والمؤسسات بعجمان وحجزت 4 فرق مقاعدها في الدور نصف النهائي وهي دائرة البلدية والتخطيط، والقيادة العامة لشرطة عجمان، وهيئة النقل، وجامعة عجمان.

وبلغ فريق دائرة البلدية والتخطيط دور الأربعة، بعد انتصاره الباهر على فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية برباعية نظيفة، في مباراة تألق فيها لاعبو الفريق الفائز، وعلى رأسهم عصام علاء شامخ نجم المباراة الأول، وأطاح فريق القيادة العامة لشرطة عجمان بمنافسه الديوان الأميري بفوزه المستحق عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ونال المتألق سالم سليمان سالم من شرطة عجمان نجومية المباراة، وفي المباراة الثالثة أكد فريق هيئة النقل جاهزيته الفنية وتفوق لعباً ونتيجة على دائرة المالية، وتغلب عليه بأربعة أهداف نظيفة، وحصل جاسم مهدي على جائزة نجم المباراة، وابتسم الحظ لفريق جامعة عجمان والذي انضم إلى ركب المتأهلين عقب فوزه الصعب على فريق الإدارة العامة للدفاع المدني عن طريق ركلات الترجيح 7-6 بعد أن سيطر التعادل السلبي على أحداث المباراة، وحصل نور الدين علي نور من جامعة عجمان على نجومية المباراة.

وبهذه النتائج ضرب فريق هيئة النقل موعداً في دور الأربعة مع فريق دائرة البلدية والتخطيط على ملعب مركز كواترو الرياضي غداً الأحد، فيما يلتقي في نفس اليوم فريق جامعة عجمان مع فريق القيادة العامة لشرطة عجمان في صدام مثير بين الفريقين.

وفي منافسات كرة الطائرة يشهد ملعب مركز شباب عجمان في مشيرف الساعة 10 ونصف مساء اليوم السبت المباراة النهائية، ويواجه فريق أونلي فريش فريق الأكاديمية الأولمبية في مسك ختام البطولة.

وكان فريق أونلي فريش قد بلغ المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق بفوزه في الدور نصف النهائي على الدفاع المدني بشوطين مقابل شوط واحد في مباراة قوية شهدت مستوى مميز ورفيع من قبل الفريقين، فيما انتهت المباراة الثانية بفوز الأكاديمية الأولمبية على التسامح بشوطين دون مقابل، في مباراة دانت فيها السيطرة للفريق الفائز الذي كان الطرف الأفضل في اللقاء.