«الظاهرة» رونالدو يستحوذ على ناديه السابق



رضا سليم (دبي)



استحوذ «الظاهرة» البرازيلي رونالدو نازاريو مهاجم برشلونة وريال مدريد السابق على 90% من أسهم نادي كروزيرو البرازيلي العريق الذي يلعب حالياً في دوري الدرجة الثانية وأصبح المالك الرسمي له مع مجموعته الاستثمارية المستحوذ الأكبر على النادي وسيتحمل الظاهرة ديون النادي البالغة 36 مليون يورو خاصة الديون المستحقة لأندية أخرى، والتي كانت تحول دون ضم لاعبين جدد.

وأعلنت إدارة كروزيرو في بيان أن رونالدو وقع 8 أبريل على العقد الذي يجعله مع مجموعته الاستثمارية المستحوذ الأكبر وتم التوقيع على العقد النهائي بعد نحو أربعة أشهر من المفاوضات والخلافات منذ أن أعلن رونالدو في 18 ديسمبر الماضي، التوصل لاتفاق مبدئي للاستحواذ على النادي الذي شهد بداية مسيرته الاحترافية عندما ضمه، وهو في الـ18 من عمره.

وتأجل التوقيع على العقد بسبب اكتشاف الديون التي لم تظهر في الوثائق الأولية ومقاومة مسؤولي كروزيرو للتنازل عن كل السلطة لرونالدو.

ولم يوقع رونالدو، الذي يمتلك نادي بلد الوليد الإسباني، العقد إلا بعد موافقة مسؤولي النادي على شروطه وذلك قبل عشرة أيام من انتهاء الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق.

وقال لاعب منتخب السامبا السابق:«أشعر بالفخر لأنني قادر على قيادة عملية إعادة بناء النادي، يمكن للجماهير والسوق التأكد من أننا لن نرتاح حتى نطبق على نطاق واسع نموذج إدارة فعالاً وأخلاقياً يحقق نجاحاً رياضياً».

واحتفى سيرجيو ساندرو رودريجيز رئيس النادي بالاتفاق وقال إنه سعيد بتسليم كروزيرو إلى رونالدو وفريقه المختص، ولدينا ثقة فيهم، وأن كرة القدم لدينا ستستأنف طريقها للنجاح.