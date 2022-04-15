العين يتوج بلقب بطولة سعيد بن طحنون الرمضانية



أبوظبي (وام)

توج معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، فريق مدينة العين، بطلاً لبطولة سعيد بن طحنون آل نهيان الرمضانية لخماسيات كرة القدم، التي أقيمت بنادي بني ياس، حضر فعاليات اليوم الختامي واستقبل معالي الشيخ سعيد بن طحنون لدى وصوله، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس الرياضي، والعميد ناصر الكعبي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الشخصيات ذات الصلة بالرياضة وبالحدث.

وأقيمت البطولة بإشراف الدكتور عبد الله سالم الوحشي رئيس مكتب معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان للمبادرات والفعاليات رئيس اللجنة العليا المنظمة، وأعضاء اللجنة المنظمة فهد عبد الله العامري، وخليفة محمد الجنيبي، وياسر محمد عبد المقصود.

وفاز فريق العين بكأس البطولة عن جدارة واستحقاق بعد تغلبه على جميع الفرق التي واجهها في الأدوار التمهيدية والإقصائية، كما تغلب في المباراة النهائية على فريق شرطة أبوظبي بنتيجة 6/ 4، وساهم في فوزه بالبطولة امتلاكه لمجموعة من اللاعبين المحترفين من داخل الدولة وخارجها.

وتسلم كأس البطولة والميداليات الذهبية كابتن الفريق أحمد العامري، بينما حصل فريق شرطة أبوظبي على المركز الثاني والميداليات الفضية، وأقيمت المنافسات بنظام الخماسيات، حيث طبقت على مبارياتها كافة الأنظمة والقوانين الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة قدم الصالات.

وأكد الدكتور عبدالله سالم الوحشي أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً في كافة النواحي التنظيمية والفنية، وشهدت منافسات قوية ومثيرة، وتم رصد جوائز مالية كبيرة للفرق الفائزة فيها، كما تم تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة على هامش البطولة في إطار الاحتفال بشهر رمضان المبارك، وحظيت بدعم ورعاية من القيادة العامة لشرطة أبوظبي