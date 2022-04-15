جولة مواجهات الحسابات المباشرة في «الليجا»

مدريد (الاتحاد)



ستكون المواجهات المباشرة عنوان الجولة 32 للدوري الإسباني لكرة القدم نهاية هذا الأسبوع، والتي تتصدرها معركة القمة بين إشبيلية وريال مدريد، في اختبار حقيقي لطموحات «الميرينجي» نحو حصد اللقب.

تبدأ قائمة مباريات السبت مع إلتشي ضد ريال مايوركا، وهي مباراة قمة في معركة الهبوط، حيث يحوم كلا الفريقين حالياً فوق منطقة خطر الهبوط، لذلك فكلاهما ليسا في مأمن حالياً، مما يجعل النقاط المعروضة هنا ذات قيمة كبيرة، ثم يستضيف ديبورتيفو ألافيس صاحب المركز الأخير رايو فاييكانو في مباراة أخرى مع تداعيات كبيرة على معركة الهبوط، ويسعى الفريق الباسكي لتحقيق فوزه الأول تحت قيادة المدرب الجديد خوليو فياسكيز.

ويلتقي فالنسيا مع أوساسونا مساء السبت في مباراة يجب أن تكون متكافئة، بالنظر إلى أنهما متعادلين حالياً برصيد 41 نقطة، تليها مباراة تنافسية أخرى عندما يستضيف خيتافي، فياريال مساء السبت، وعلى الرغم من أن هذا هو صراع بين الفريقين اللذين يحتلان المركز السابع في القمة والمركز السابع في النصف السفلي من جدول الترتيب، إلا أن خيتافي سيكون واثقاً من تحقيق نتيجة إيجابية لأنه لم يخسر أي من مبارياته العشر الأخيرة على أرضه، محققاً الفوز سبع مرات، وتعادل ثلاث مرات.

تنطلق مباراة أخرى بحسابات من ست نقاط في صراع الهبوط يوم الأحد، حيث يستضيف غرناطة صاحب المركز الـ 16 ليفانتي صاحب المركز الـ 19. بقيادة جوزيه لويس موراليس، قدم الفريق الضيف أداءً ممتازاً حيث خسر أمام برشلونة في نهاية الأسبوع الماضي، ولكن كانت هناك مؤشرات إيجابية لفريق «الضفادع» الذي يتطلع إلى الاستمرار في ذلك في نهاية هذا الأسبوع.

يعود أتلتيكو مدريد إلى العمل بعد ظهر يوم الأحد عندما يزوره إسبانيول في ملعب واندا ميتروبوليتانو، ويدرك فريق دييجو سيميوني أنه بحاجة إلى النقاط الثلاث بعد التعثر في نهاية الأسبوع الماضي أمام ريال مايوركا، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الرابع، لكن هناك مثل فرق ريال سوسيداد وريال بيتيس تضيق الخناق عليه، سعياً وراء المركز الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ثم تنتقل إثارة الدوري إلى بلباو، حيث سيتواجه أتلتيك وسيلتا فيجو، وفاز الفريق الجاليكي بهذه المباراة العام الماضي بهدفي أسطورتي النادي هوجو مالو وياجو أسباس، وسيسعى إلى القيام بذلك مرة أخرى لإنهاء سلسلة من ثلاث هزائم متتالية خارج أرضه.

بعد ذلك، في الساعة 23:00 بتوقيت أبوظبي مساء الأحد، هناك مباراة ضخمة على قمة جدول لاليغا سانتاندير، حيث يزور ريال مدريد المتصدر إشبيلية. ومع وجود الفريق الأندلسي حالياً خلف فريق العاصمة بفارق 12 نقطة، سيستهدف فوزاً يمكن أن يقلص الفجوة ويضغط على فريق كارلو أنشيلوتي. وذلك بالنظر إلى أن إشبيلية هو الفريق الوحيد في القسم الذي لم يخسر حتى الآن أي مباراة في الدوري على أرضه هذا الموسم، هناك ثقة في أن هذه قد تصبح ليلة لا تنسى بالنسبة لجمهور الفريق المضيف في ملعب رامون سانشيز- بيزخوان.

تقام المباراة الأخيرة من الجولة في ملعب كامب نو، حيث يستضيف برشلونة منافسه قادش مساء الاثنين. فاز فريق تشافي الآن بسبع مباريات على التوالي في الدوري، وسيتطلع لتقديم عرض أفضل في كامب نو بعد الخروج من مسابقة الدوري الأوروبي، مع بيدري، عثمان ديمبلي وبيير-إيمريك أوباميانج في أفضل حالاتهم لمحاولة مواصلة تقديم الهجوم الشامل.