1300 مشارك في «تحدي سبارتن» الليلي بـ «ند الشبا»

دبي (الاتحاد)



تنطلق مساء الغد «السبت» المنافسات تحدي سبارتن ناس الليلي الذي يعد أول تحد سبارتن ليلي من نوعه على الإطلاق، وتنطلق منافساتها في المضمار الذي تم تخصيصه لهذا الحدث الذي يعد من أهم إضافات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية» الدورة الأكبر من نوعها التي تنظم بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

ويشارك أكثر من 1300 متنافس في تحدي سبارتن ناس الليلي الذي يقام في المنطقة المجاورة لمجمع ند الشبا الرياضي، ويتنافس المشاركون لتخطي 20 محطة من العوائق (الأوبستكل) تتوزع على مسافة 5 كيلومترات، وذلك ضمن 4 فئات هي الفئة المحترفين والفئة المفتوحة وفئة الهوريكان والفئات العمرية، ويتأهل الفائزون من المشاركين في فئة المحترفين للمشاركة في تحدي سبارتن الدولي، بعد تجميعهم نقاط تؤهلهم للمشاركة في التحدي العالمي، وفي فئة هوريكان التي تختبر قوة تحمل المشاركين، ويتم فيها تخطي كافة الحواجز ضمن فريق واحد، ويكون لمدة 4 ساعات، وعلى كل أفراد الفريق أن يتخطوا كل الحواجز في الوقت ذاته ،وأن ينتهوا جميعاً في نفس الوقت، وتتاح المشاركة في الفئة المفتوحة لجميع الأعمار من مختلف المستويات البدنية، وفي فئة المجموعات العمرية يتم تصنيف المشاركين فيها ضمن 11 فئة.

من ناحية أخرى تحول ميدان، والذي شهد سباق الجري إلى مضمار للفرح والسعادة وضمت قائمة المشاركين رياضيين من مختلف الأعمار والجنسيات، وحضر السباق الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، والشيخة مدية بنت حشر بن مانع آل مكتوم، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، واللواء الدكتور محمد عبد الله المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجة المنظمة، وحسن المزروعي مدير الدورة، وممثلي المؤسسات والشركات الراعية للدورة.

وشهد سباق الجري مشاركة أكثر من 2500 عداء تقدمهم الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي المدير العام لمكتب شؤون المواطنين في «حكومة عجمان»، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، واللواء طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وأحمد المهيري من طيران الإمارات.

وسيطر العداؤون المغاربة على المراكز الأولى في سباق الجري للفئة المفتوحة رجال لمسافة 10 كيلومترات، حيث توج هشام أمغار بالمركز الأول، بعد إنهائه السباق بزمن 27:21 دقيقة، والثاني سمير جوهر في المركز الثاني وحل أنور الغوز في المركز الثالث، وفي الفئة المفتوحة سيدات 10 كيلومترات فازت الأسترالية تشولي أوريل بالمركز الأول بزمن 33:02 دقيقة، تلتها البلجيكية ليزبيث فيهايدن في المركز الثاني وحلت الإثيوبية فانوس تيكل أسميلاش ثالثا.

وفي فئة المواطنين لمسافة 10 كيلومترات رجال توج صالح عيسى علي الحمادي بالمركز الأول بزمن 33:04 دقيقة، تلاه شامس راشد الشامسي في المركز الثاني، وحل سالم عبدالله الهاشمي في المركز الثالث وفي فئة المواطنات لمسافة 10 كيلومترات سيدات فازت موزة الغافلي بالمركز الأول بزمن 45:39 دقيقة، تلتها حصة الجسمي في المركز الثاني وحلت سارة في المركز الثالث.

وفي الفئة المفتوحة رجال لمسافة 5 كيلومترات، فاز الكيني دينيس نيكودي بالمركز الأول بزمن 14:59 دقيقة، تلاه الكيني بأول نجوجيموتوري في المركز الثاني، وحل الجزائري سمير بومسلات في المركز الثالث وفي الفئة المفتوحة سيدات لمسافة 5 كيلومترات فازت البرتغالية إيميليا مانجيليان بالمركز الأول بزمن 19:02 دقيقة، تلتها البريطانية جاسمين بيتمان في المركز الثاني، وحلت المغربية ليندا لحلح في المركز الثالث.

وفي فئة المواطنين رجال لمسافة 5 كيلومترات فاز هزاع خالد عبيد بالمركز الأول بزمن 16:15 دقيقة، تلاه أيوب عبيد سعيد في المركز الثاني وحل أحمد علي سالم الظاهري في المركز الثالث، وفي فئة المواطنات لمسافة 5 كيلومترات فازت مريم عبدالله الشامسي بالمركز الأول بزمن 22:25 دقيقة، تلتها نور بشير مصبح في المركز الثاني وحلت مروة سلمان يوسف في المركز الثالث.

وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين رجال لمسافة 5 كيلومترات فاز المغربي مبارك ريحان بالمركز الأول بزمن 17:09 دقيقة، والمغربي محمد المرواني ثانيا وحل البريطاني مارك جوهانسون في المركز الثالث.

وفي فئة الشباب لمسافة 4 كيلومترات فاز اليمني مكتوم أمين مثنى أحمد بالمركز الأول بزمن 0:15:03 دقيقة، تلاه الهندي أدهيل جيمي في المركز الثاني ثم الإماراتي ناصر سبيل عبدالله إسماعيل في المركز الثالث، وفي فئة الناشئين للأولاد لمسافة 4 كيلومترات، فاز الفرنسي ميجول دي شازوكس بالمركز الأول بزمن 0:16:45 دقيقة، والثاني البريطاني ديكستر بوتون وحل الإماراتي سيف نصير سيف في المركز الثالث.

وفي فئة الشابات للفتيات لمسافة 4 كيلومترات فازت البريطانية جولييت برايس ليال بالمركز الأول بزمن 0:17:36 دقيقة، تلتها الإماراتية مريم علي كريم والثالث البحرينية مهرة عبداللطيف وفي فئة الناشئات فتيات لمسافة 4 كيلومترات فازت التنزانية أميرة عبدالعليم حفيظ بالمركز الأول بزمن 0:18:05 دقيقة، تلتها أختها علياء عبدالعليم حفيظ ثانيا وحلت الإماراتية شوق عبدالعزيز البلوشي في المركز الثالث.

على جانب آخر توّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس الثنائي خافير جاريدو ولوكس كامبا بلقب فئة المحترفين في منافسات البادل تنس عقب فوزهما في المباراة النهائية على راؤول ماركوس دوران وخافير غارسيا مورا بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-3.

وحصل الثنائي يوري بوتيلو وبابلو ليخو بالمركز الثالث بفوزهما في المباراة الترتيبية على الثنائي المكون من روبرتو رودريجيز وماكسيمليانو سانشيز بمجموعتين دون رد بواقع 7-6، و6-3.

وفي مسابقة السلة للكراسي المتحركة، فاز فريق بلدية دبي بالمركز الثالث بعد تغلبه على فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بنتيجة 66-50 في المباراة التي أقيمت في نادي دبي لأصحاب الهمم.