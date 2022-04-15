3 ديربيات عربية تشعل ربع نهائي أبطال أفريقيا



منير رحومة (دبي)



وسط أجواء من الحماس والإثارة، ينطلق ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم، ويتصدر البرنامج ثلاثة «ديربيات» عربية تشعل سباق المنافسة على بطاقات التأهل إلى «المربع الذهبي»، حيث تقام قمتان في الجزائر، الأولى بين شباب بلوزداد والوداد المغربي، والثانية بين وفاق سطيف والترجي التونسي، بينما تحتضن القاهرة «القمة المشتعلة» الثالثة بين الأهلي والرجاء المغربي.

وتفتتح «الديربيات» بقمة شمال أفريقيا بين وفاق سطيف والترجي اليوم، والتي تحمل 6 ألقاب قارية لدوري الأبطال، حيث يسعى الفريق التونسي إلى الفوز بلقبه الخامس، بعد تتوجيه بنسخ أعوام 1994 و2011 و2018 و2019، فيما يطمح وفاق سطيف إلى حصد لقبه الثالث بعد عامي 1988 و2014.

و«الديربي» الثاني الذي يقام في القاهرة غداً، يجمع الأهلي المصري حامل اللقب 10 مرات، والرجاء البيضاوي المغربي المُتوج 3 مرات في إعادة لـ «السوبر» الأفريقي الذي أقيم ديسمبر الماضي في قطر، وانتهى بفوز الأهلي 6-5 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.

أما «الديربي» الثالث الذي يقام غداً أيضاً، يجمع بين شباب بلوزداد الجزائري مع الوداد المغربي بطل 1992 و2017، والفائز بينهما يضرب موعداً مع بترو أتلتيكو الأنجولي أو ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بطل 2016.

وتقام مباريات إياب ربع النهائي 22 و23 أبريل الجاري، بينما تجرى مباريات ذهاب نصف النهائي 6 و7 مايو المقبل والإياب 13 و14 من الشهر نفسه فيما يقام النهائي يوم 29 مايو.