«المطبات الصعبة» في طريق «حلم البركان»



رضا سليم (دبي)



يستعد عجمان لدخول مرحلة «المطبات الصعبة» في مسيرته بـ «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم بالمواجهات الست المتبقية في المسابقة، والتي تبدأ بمواجهة خورفكان في «الجولة 21» يوم 23 أبريل الجاري، ورغم أن «البرتقالي»، بعيد عن منطقة الهبوط بفارق 15 نقطة، ويحتل المركز الثامن برصيد 25 نقطة، إلا أن هذا المركز مهدد بالتراجع، في حال حقق الفريق نفس نتائج الدور الأول.

وتأتي التحديات أمام عجمان في اتجاهات عدة، أولها تحقيق نتائج أفضل من الدور الأول، حيث لم يسجل إلا نقطة واحدة، بالتعادل مع الوصل، في حين خسر أمام خورفكان 0-2، والجزيرة 1-2، والوحدة 0-3، وخسر أيضاً أمام العين 1-2 وأمام الإمارات 0-1، وهو ما يعني أن تكرار هذه النتائج ربما يدفع به إلى مراكز لا تليق، بما قدمه من مستوى هذا الموسم، خاصة أن هناك فرق تطارده، حيث يتساوى مع النصر الذي يليه في الترتيب، وبفارق نقطتين عن اتحاد كلباء الذي يحتل المركز العاشر «23 نقطة»، بل إن فوز خورفكان في المواجهة المقبلة يجعل «النسور» على مقربة من المركز الثامن، وبفارق نقطة عن «البرتقالي»، حيث يحتل حالياً المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.

والتحدي الثاني أن الفريق افتقد المهاجم الجامبي أبوبكر تراولي الذي رحل إلى الدوري السويدي، وغاب المغربي وليد أزارو عن المباراة الماضية أمام الظفرة، والتي خسرها «البرتقالي» بالثلاثة، كما غاب سعيد جاسم ولياندرو للإصابة، ولم يجد جوران مدرب الفريق حلولاً هجومية أخرى إلا الاعتماد على تقدم الوسط للهجوم بقيادة فراس بالعربي.

ويعود أزارو ولياندو في الجولة المقبلة أمام خورفكان، إلا أن الفريق لا يزال يواجه مشكلة في «البديل»، وهو ما دفع المدرب للاعتماد على لاعبي الرديف في المباراة الأخيرة.

ورغم صعوبة المواجهات الست، إلا أن جماهير «البركان» تنتظر أن يتقدم الفريق إلى مركز أفضل، مقارنة بما قدمه من مستويات جديدة هذا الموسم، ولم يعد «البرتقالي» يعاني خطر الهبوط الذي طارده حتى الجولة الأخيرة من الموسم الماضي، بل أصبح يقدم الأداء والنتائج الجيدة، وتفصله 3 نقاط عن المركز السادس الذي يحتله بني ياس.

ويدفع جوران بالتشكيلة التي يعتمد عليها في الفترة المتبقية من الدوري خلال المباراة الودية التي يخوضها الفريق أمام العروبة اليوم بعد عودة لياندرو من الإصابة، والذي يشارك على سبيل التجربة.