الجزيرة يطارد «أولى المراحل» والوصل يحتفل في «دوري 19»

معتصم عبدالله (دبي)



يسدل الستار مساء غد «السبت» على دوري الشباب تحت 19 عاماً، في الفئتين الأولى والثانية، حيث يحتفل الوصل بلقب الفئة الأولى في المواجهة أمام ضيفه الوحدة على ملعب «زعبيل» في الساعة التاسعة والنصف مساءً، في المقابل يطارد الجزيرة لقبه الأول على صعيد المراحل ضمن دوري تحت 19 عاماً «الفئة الثانية» في مواجهة ضيفه الحمرية، فيما يلعب منافسه الشارقة أمام العروبة من الجولة ذاتها.

وحسم «الإمبراطور» لقب دوري الشباب تحت 19 عاماً «الفئة الأولى» مبكراً، بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة، قبل مباراة الجولة الأخيرة أمام ضيفه «العنابي»، والتي يحتفل فيها بالتتويج بلقبه الرابع، بعد دوري الأشبال 14 «الفئة الثانية» دوري الأشبال 13 «الفئة أ»، ودوري الناشئين تحت 16 «الفئة الأولى».

في المقابل، تجمع المنافسة على لقب دوري تحت 19 عاماً «الفئة الثانية» ثلاث فرق على التوالي بقيادة الجزيرة المتصدر بـ 15 نقطة، مقابل 13 نقطة للشارقة «الوصيف»، و12 نقطة للحمرية الثالث، ويلتقي اليوم «فخر أبوظبي» بالحمرية على ملعب الأول، فيما يواجه «الملك» مضيفه العروبة.

وتختتم مسابقات المراحل السنية للموسم الحالي 2021- 2022، بإقامة المباراة النهائي ل «كأس الشباب تحت 21 عاماً»، والتي تجمع فريقي شباب الأهلي والبطائح، والمقرر أن تُلعب نهاية الأسبوع الحالي، وتخطى «الفرسان» عقبة منافسه دبا بالفوز 5-2، وتغلب البطائح على مضيفه دبا الحصن بنتيجة 6-0، في مباراتي الدور نصف النهائي.

وتعد «كأس الشباب تحت 21»، المسابقة الـ 12 لفرق المراحل السنية باتحاد الكرة والتي تشمل دوري الشباب تحت 21، دوري الشباب تحت 19، دوري الناشئين تحت 17، دوري الناشئين تحت 16، دوري الأشبال تحت 15 سنة «أ»، دوري الأشبال تحت 15 سنة «ب»، دوري الأشبال تحت 14 سنة «أ»، دوري الأشبال تحت 14 سنة «ب»، دوري الأشبال تحت 13 سنة «أ»، دوري الأشبال تحت 13 سنة «ب»، دوري الأشبال تحت 13 سنة «ج».