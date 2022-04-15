السيتي وليفربول «مفاوضات ويمبلي»

لندن (أ ف ب)

رهان ليفربول في «الرباعية» يصطدم بأحلام مانشستر سيتي الباحث عن «الثلاثية» بدوره غداً«السبت» في مباراة نصف نهائي كأس إنجلترا التي تحقق حلم أحد الأندية في المجد الكروي وتحطّم آخر.

يتنافس رجال الألماني يورجن كلوب على أن يصبحوا أول فريق إنجليزي يفوز بالألقاب الأربعة الكبرى كلها في موسم واحد، وذلك بعدما بدأوا المشوار في فبراير الماضي بالفوز بكأس الرابطة، والعبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الحالي عقب مواجهة مثيرة مع بنفيكا البرتغالي الأربعاء.

وفيما تشير التوقعات إلى علو كعب ليفربول في تخطّي فياريال الإسباني «الذي أقصى بايرن ميونيخ الألماني» في نصف نهائي المسابقة الأوروبية الأمّ، فإن السيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون العقبة الرئيسة أمام طموحات «الريدز».

ويتربّع السيتي على الصدارة بلا أريحية بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، مع بقاء سبع مباريات على النهاية، عقب تعادلها 2-2 نهاية الأسبوع الماضي.

ويسعى فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا أيضاً لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، وقد يواجه ليفربول في النهائي إذا تغلّب على ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي.

ولدى السيتي أيضاً إنجاز نادر يسعى لتحقيقه، وهو أن يصبح ثاني فريق إنجليزي فقط يفوز بثلاثية «البريميرليج»، ودوري أبطال أوروبا، وكأس إنجلترا.

هذان الهدفان الكبيران لـ «السيتيزن» و«الريدز» يعنيان أن الرهانات ستكون عالية عندما يلتقيان للمرة الثانية في غضون أسبوع، في حوار كروي ممتع، وهذه المرة في ويمبلي لحجز بطاقة في نهائي الكأس.

وعليه، فإن أحد الفريقين سيغادر الملعب منتشياً، فيما يتعيّن على الآخر استعادة التركيز.

وأكد كلوب في هذا السياق إنه يستمتع باحتدام المعركة وقال «كان السيتي قوياً جداً الأسبوع الماضي، ولم نكن في أفضل حالاتنا، لذا أود أن أرى مباراة نكون فيها في أفضل حالاتنا أيضاً، مضيفاً «سيكون ذلك ممتعاً، لذلك دعونا نجربه».

وتطرق مدرب بوروسيا دورتموند السابق إلى أهمية مواجهة السيتي قائلاً «يجب أن نتعامل مع المباراة على أنها مباراة نهائية، علينا أن نفعل ذلك».

وأضاف «هذا هو الوضع إلى حدٍ كبير، وهذه هي الطريقة التي تعاملنا بها بالفعل منذ يناير، منذ أن بدأنا هذه المهمة الصغيرة، عليك أن تبذل قصارى جهدك».

وأضاف «ويمبلي ملعب كبير لذا علينا تغطية الكثير من العشب والركض كثيراً وسد الفجوات الكبيرة، ولكن أعتقد أنه سيكون رائعاً، بالطبع، سيستخدم الفريقان المباراة الأخيرة للتحليل وسنرى من يستخدمها بشكل أفضل».

وأحرز ليفربول لقب مسابقة الكأس سبع مرات في تاريخه آخرها عام 2006، غير أن النجاح لم يكن حليفه ففشل في رفع ألقابه أو حتّى الوصول إلى المربع الذهبي منذ أن تسلم كلوب زمام الأمور الفنية في النادي في عام 2015.

وبمواجهة فريق أحرز اللقب 6 مرات آخرها عام 2019، وصف المدرب الألماني مباراته أمام السيتي بـ «منافسة هائلة، منافسة ضخمة» و«من الواضح أننا حتّى الآن لم نصل سابقاً إلى نصف النهائي، لذا فهي أول تجربة لنا في الدور قبل النهائي في ويمبلي، نحن هنا وهذا يعني كل شيء بالنسبة لنا لأكون صادقاً».

كان كلوب قادراً على البدء بالمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والهولندي فيرجيل فان دايك على مقاعد البدلاء في التعادل 3-3 مع بنفيكا، ما جعل لاعبيه الثلاثة الأساسيين جاهزين لمواجهة السبت.

في المقابل، تعرض السيتي لضربات عدة، بعد تعادله السلبي مع أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

ورغم تأهل «السيتيزن» إلى دور الأربعة، قال جوارديولا إنهم يواجهون «مشكلة كبيرة» بعد إصابة البلجيكي كيفن دي بروين، وكايل ووكر، فيما أنهى فيل فودين المباراة بضمادة على رأسه.

وكان السيتي يخطط للسفر مباشرة إلى لندن من مدريد للتحضير لمباراة ليفربول، لكن لاعب خط الوسط الإسباني رودري أقر بأن الجدول المزدحم كان له أثره.

وقال إن «الروزنامة مجنونة، لقد خضنا هاتين المباراتين ضد أتلتيكو، وقبلها بأيام ضد ليفربول، عليك أن تعمل بنسبة 100 في المئة، والآن لدينا ليفربول مرة أخرى، والعديد من المباريات الصعبة في الوقت نفسه».

وأضاف «علينا أن نصفّي أذهاننا ونتعافى، ونعطي أفضل شكل في المباراة المقبلة».

ويلعب في نصف النهائي الثاني الأحد، تشيلسي الساعي إلى محو خيبة خسارة لقب دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، عندما يواجه كريستال بالاس.