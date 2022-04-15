«الذئاب» و«هيسكث» يختتمان «موسم البولو»



دبي (الاتحاد)



يحتفي نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية مساء غد «السبت»، بختام موسمه الناجح والحافل والذي امتد لمدة 7 أشهر، واشتمل على 16 بطولة أبرزها كأس دبي الذهبية.

ويسبق الحفل المباراة الختامية على كأس بطولة أبريل الشهرية، والتي ينظمها النادي وتجمع بين «ذئاب دبي» و«هيسكث» في لقاء ثأري يجمع بينهم للمرة الثانية خلال 3 أيام، بعد أن فاز هيسكث في المباراة الأولى على «الذئاب» 8-7.

ووجه محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو الشكر إلى مجموعة الحبتور على هذا النشاط كماً وكيفاً، وأثنى على جهود نادي ومنتجع الحبتور الذي بذل جهوداً مضنية في سبيل خروج الموسم بهذا الشكل المبهر والرائع، مشيداً بتعاون الفرق التي شاركت وآثرت المنافسات، ما أضفى على النشاط رونقاً جميلاً وأداءً فنياً رائعاً.

وانطلقت البطولة يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة 3 فرق، وفاز هيسكث على أنكورا بنتيجة 3.5-3، وذئاب دبي على أنكورا 6-4 وهيسكث على ذئاب دبي 8-7.

وتشهد مواجهة الختام تنافساً مثيراً لأنها المحطة الأخيرة، ويسعى هيسكث لتأكيد أحقيته بالتأهل والفوز السابق على «الذئاب»، بينما يحاول «الذئاب» جاهداً رد اعتباره.