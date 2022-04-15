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«الرماية» يدشن برنامج «النخبة»
«الرماية» يدشن برنامج «النخبة»
15 ابريل 2022 12:17

 
دبي (الاتحاد)


يحرص اتحاد الرماية على إعادة ترتيب وتنظيم شؤون المنتخبات الوطنية، وفق استراتيجية واضحة ومنظومة علمية تلبي طموحات محبي وعشاق وممارسي اللعبة، وأبرز الخطوات هي احتضان الرماة الذين يعول عليهم في المرحلة الحالية والمقبلة، ووضع برنامج طموح ومدروس لتحقيق الأهداف المنشودة.
والبداية مع محمد حسن رامي منتخب «الاسكيت» الذي يدخل ضمن رماة النخبة، وهو برنامج أعده الاتحاد، ويقوم بوضع خطط احترافية تعزز حُسن التمثيل في المحافل الدولية، وتعزيز فرص تحقيق نتائج متقدمة في المشاركات الخارجية.
وأكد الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس الاتحاد، أن المشروع يهدف الى تعزيز المشاركات الخارجية، والتنافس على منصات التتويج، وليست المشاركة من أجل المشاركة، وهذه الخطوة تمثل البداية، ولا زلنا في أول الطريق، وكلنا أمل بفضل تضافر الجهود المخلصة من الأندية، لدفع عجلة التطوير بالاتحاد، سعياً للمزيد من الإنجازات على الصعد كافة.
وأعرب محمد حسن عن سعادته بالانضمام إلى رماة النخبة، مؤكداً أن البرنامج جاء في وقته، لأنه يسعى للتأهل إلى أولمبياد «باريس 2024»، ويبذل الغالي والنفيس لبلوغ هذا الحلم الكبير، وسيكون ملتزماً بمتطلبات المشروع الجديد، موجهاً الشكر إلى اتحاد الرماية، منوهاً بأن المشروع يدفع الجميع إلى تطوير أنفسهم، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات، ورفع اسم وعلم دولتنا الغالية في سماء البطولات.

اتحاد الرماية
أحمد بن حشر
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