خيول جودلفين تخوض التحدي في راندويك ونيوبري



أبوظبي (الاتحاد)



تخوض خيول جودلفين غداً «السبت»، مجموعة من السباقات في المضامير الأسترالية، والمملكة المتحدة، حيث تتأهب «وايلد بيوتي» لحجز تذكرة المنافسة بسباق الفئة الأولى «1000 جينيز الفرنسي» في سباق دبي ديوتي فري ستيكس للفئة الثالثة في نيوبري، المملكة المتحدة.

وأمضت ابنة «فرانكل» موسماً ناجحاً للغاية في عمر السنتين بإشراف شارلي ابلبي، وجاء إنجازها الأكبر لدى فوزها في ناتالما ستيكس الكندي للفئة الأولى دون عناء، متغلبة على الفائزة لاحقاً في بريدرز كب «بيتزا بيانكا».

وتنتقل المهرة الآن للمنافسة على مسافة أقصر «1400 متر» في السباق التحضيري المعروف أيضاً بـ «فريد دارلنج ستيكس» بعد أن حلت خامسة في آخر مشاركة لها في موسم السنتين في فيليز مايل للفئة الأولى في «نيوماركت».

ويخوض «كاسكيديان» لجودلفين، التحدي الأكبر في مسيرته، للفوز في سباق أول ايجد ستيكس للفئة الأولي لمسافة 1400 متر في رويال راندويك الأسترالي، وهو سباق بنظام الوزن مقابل العمر.

وقال كمنجز: «نظام الوزن مقابل العمر سيكون أفضل بكثير لـ «كاسكيديان»، وهناك الكثير من خيول السرعة في هذا السباق، مع عدد كبير من الخيول التي تفضل الاستقرار في المقدمة والركض بوتيرة سريعة.

وسيتولى بطل الفرسان جيمس ماكدونالد، قيادة الجواد الكستنائي، الذي سيكون مرتاحاً أكثر للركض على أرضية أكثر جفافاً والانطلاق من البوابة الأولى.

ويشرك كمنجز أيضاً كل من «بون فيفانت»، و«كيمنتاري» بقيادة ناش راويلر، في سباقات مصنفة في راندويك، بينما تم إدخال «كرايديراس» لخوض سباق بنشمارك 100 هانديكاب ولكن قد لا يشارك إذ كانت الأرضية ثقيلة ولم تجف بما يكفي.

وقرر كمنجز إرسال «مامونية» التي حلت بالميزان في ادريان نوكس ستيكس إلى ملبورن لخوض سباق جاليليو سيريز فاينل ليستد على مسافة 2400 متر تحت قيادة الفارسة البارزة جيمي كاه.

وعززت «مامونية» بعض التمارين القوية التي أجرتها بعد أن قدمت أداءً ممتازاً في نهاية سباق في راندويك ويمكن أن تنافس في الأوكس الأسترالي في أديلايد إذا أدت إلى مستوى التوقعات في كولفيلد.