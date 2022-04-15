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الرياضي
كوري «متفائل» بالعودة قبل «البلاي أوف»
كوري «متفائل» بالعودة قبل «البلاي أوف»
15 ابريل 2022 12:08

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

قال ستيفن كوري صانع ألعاب جولدن ستايت ووريرز إنه «متفائل جداً» بشأن تعافيه من إصابة في قدمه اليسرى، آملاً في أن يعود إلى الملاعب في الوقت المناسب لخوض المباراة الافتتاحية للدور الأول من الأدوار الإقصائية «البلاي أوف» أمام دنفر ناجتس الأحد.
وأكد كوري الغائب عن الملاعب منذ ما يقرب من شهر بسبب التواء في أربطة قدمه اليسرى، إنه لن يفوت دقيقة واحدة من عودة ووريرز إلى «البلاي أوف»، في برنامج زميله «استعراض درايموند جرين».
وأوضح صانع الألعاب والفائز مرتين بجائزة أفضل لاعب عامي 2015 و2016 «كان الهدف دائماً الاستعداد للمباراة الأولى، ولا يزال كذلك»، وتابع بعدما شارك في تدريب فريقه الأربعاء أنا متفائل جداً بأنها ستكون عودة جيدة في المباراة الأولى.
ويتذكر اللاعب «34 عاماً» والمتوج بطلاً للدوري مع ووريرز في أعوام 2015 و2017 و2018 «لم نخض الأدوار الإقصائية منذ عامين، أنا متحمس جداً، لأنني أعرف مدى إعجابي بهذه الأجواء، لا أريد تفويت أي شيء».
وبعد نصف أول رائع من الموسم، هبط أداء ووريرز قليلاً بعد مباراة كل النجوم، لينهي الموسم العادي في المركز الثالث في المنطقة الغربية، خلف المتصدر فينيكس صنز ووصيفه ممفيس جريزليز.
وتكاد صفوف ووريرز تكتمل مع العودة المرتقبة للنجم الآخر كلاي طومسون قبل مواجهة دنفر ناجتس بقيادة الصربي نيكولا يوكيتش الأحد في المباراة الأولى من سلسلة من 7 مباريات.

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