سبورتينج بطل كأس زايد للناشئين

محمد سيد أحمد (أبوظبي)



تُوج سبورتينج لشبونة البرتغالي، بلقب «النسخة 20» من كأس زايد للناشئين تحت 15 سنة، التي نظمها نادي الوحدة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وأسدل الستار عليها بالمباراة النهائية علي استاد آل نهيان بأبوظبي، ونجح سبورتينج خلالها في اكتساح بارتيزان الصربي 4-1، وجاء آيندهوفن الهولندي المركز الثالث، بعد فوزه على جيلينا السلوفاكي 3-1.

وشارك في البطولة بجانب «الرباعي الأوروبي»، كل من الوحدة والعين والجزيرة وبني ياس، وغادرت فرقنا من الدور الأول، ما يعكس الفوارق كبيرة في المستوى مع الضيوف، وظهرت البطولة بمستوى متميز في مرحلتي نصف النهائي والمباراة الختامية، وشهدت المباريات ندية كبيرة، لتكون الغلبة في النهاية لسبورتينج لشبونة الذي أضاف إلى اللقب، أغلب الجوائز الفردية، منها أفضل لاعب وصانع ألعاب وحارس ومدافع، وهم بالترتيب وينيلسون لوبيز، وجيوكاني، وميجيل، وأفونسو، وأيضاً أحسن مدرب من نصيب بيرناردو، بينما نال بقية الجوائز سامي مهاجم آيندهوفن «الهداف»، كوزتيتش لاعب بارتيزان أفضل لاعب وسط، وجلينا «الفريق المثالي».

وشهدت البطولة تسجيل 88 هدفاً في 16 مباراة، وتصدر مشهدها الهجومي آيندهوفن الذي سجل 29 هدفاً، بينما يعتبر الجزيرة الأضعف هجوماً من دون أهداف، وبني ياس الأضعف دفاعاً باستقباله 24 هدفاً في 3 مباريات.

وأعرب بيرناردو مدرب سبورتينج عن سعادته بلقب البطولة، مؤكداً أن فريقه نجح في تحقيق جميع الأهداف التي سعى لها، وأهمها المكاسب الفنية، والخبرات الأكثر للاعبين، الذين شكرهم على ما قدموه في البطولة عموماً والنهائي تحديداً.

وأشاد بيرناردو بالتنظيم والروح العالية للفريق الثمانية التي شاركت في الحدث، مشيراً إلى أن الاحتكاك ومواجهة كل فريق لأساليب لعب مختلفة ومتنوعة يمثل مكسباً كبير للجميع في هذه المرحلة العمرية التي يمثل صقل اللاعب وتنمية ومهاراته وزيادة خبرته الأهم حتى يكون أكثر نضجاً.

وعبر اللاعبون الحاصلون على الجوائز الفردية، عن سعادتهم بالوجود في البطولة، والحصول علي جوائر فردية، مؤكدين أنها حافز لهم للتطور إلى الأفضل، وأعربوا عن إعجابهم العاصمة أبوظبي، وأن الأيام الجميلة والأجواء الرائعة تبقى عالقة بذاكرتهم، وتمنوا العودة مرة أخرى في المستقبل للمشاركة في بطولات دولية أخرى في الإمارات.

يذكر أن البطولة شهدت تنظيم ورش عمل للمدربين بنادي الوحدة أشرف عليها مدربون من آيندهوفن نقلوا خلالها تجاربهم والأساليب والطرق التي يستخدمونها في أكاديمية النادي الهولندي، بجانب تنظميم برامج ترفيهية للفرق المشاركة، بزيارة عدد من المعالم المهمة في العاصمة أبوظبي.