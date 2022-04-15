برشلونة «الخزي والخجل» في «كامب نو»



برشلونة (رويترز)

قال جوان لابورتا رئيس برشلونة، إنه يشعر بالخزي والخجل، بعد حضور 30 ألف متفرج من جماهير آينتراخت فرانكفورت في «ملعب كامب»، في إياب دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم تخصيص خمسة آلاف تذكرة فقط للفريق الضيف.

وودع برشلونة البطولة بشكل مفاجئ أمام نظيره الألماني، بعدما سجل الجناح فيليب كوستيتش هدفين في الفوز 3-2، ليعبر فرانكفورت إلى الدور نصف النهائي بفضل انتصاره 4-3 في مجموع المباراتين.

وبينما كان برشلونة يتوقع دعماً كبيراً في «كامت نو»، ذكرت شبكة «ئي.إس.بي.إن» أن نحو 30 ألف مشجع لآينتراخت حضروا المباراة من بين 79468 متفرجاً في الملعب.

وأبلغ لابورتا محطة برشلونة التلفزيونية «بصراحة ما حدث يجعلني أشعر بالخزي والخجل، كان هناك العديد من مشجعي الفريق الآخر وليس الكثير من جماهيرنا، أنا آسف جداً لما حدث، وما يمكننا تجنبه هو مواقف معينة، ولكن بالنسبة لما حدث، يجب أن نكون أكثر صرامة، لا يمكننا السماح بحدوث هذه المواقف».

ووصف المدرب تشافي هيرنانديز الموقف بأنه «سوء تقدير»، وقال إن ذلك لم يساعد فريقه الذي تكبد أول هزيمة له في 16 مباراة بجميع المسابقات.

وأبلغ تشاقي مؤتمراً صحفياً «حاولت إبلاغ اللاعبين أن الشيء المهم هو ما يحدث على أرض الملعب، ولكن منطقيا كان من الممكن أن يؤثر هذا علينا، هذا واضح جداً، وحاولنا التركيز على المباراة ولم نقدم أداء جيداً، لا علاقة لذلك بشيء أو بآخر، هذا ليس عذراً، لم يساعدنا ذلك، لكن على أرض الملعب، لم نكن جيدين، ولم ننافس».