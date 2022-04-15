مرسيليا يواجه سان جيرمان بـ «أهداف معنوية»



باريس (أ ف ب)

يخوض مرسيليا قمة الدوري الفرنسي لكرة القدم الأحد مع مضيفه باريس سان جيرمان المتصدر على أمل تقليص فارق شاسع بينهما، وعينه على مسابقة «كونفرنس ليج» القارية الرديفة حيث بلغ نصف النهائي.

ويهيمن باريس سان جيرمان بشكل كبير على «ليج 1» هذا الموسم، إذ يتصدر بفارق 12 نقطة عن غريمه الجنوبي قبل سبع مراحل من ختام الموسم.

وتبدو تشكيلة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في طريقها إلى لقب ثامن في عشرة مواسم، لكن مرسيليا الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في البلاد ينوي تحقيق فوز معنوي في عقر دار خصمه ملعب بارك دي برانس في ختام المرحلة الثانية والثلاثين.

وفيما أخفق باريس سان جيرمان مرة جديدة في سعيه القاري لإحراز لقب دوري الأبطال عندما ودّع أمام ريال مدريد الإسباني في ثمن النهائي، برغم ترسانة هجوم يتقدمها الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار وكيليان مبابي، يبقى مرسيليا الفريق الفرنسي الوحيد الذي أحرز لقب المسابقة الأم عام 1993 مع رئيسه الراحل الجدلي برنار تابي.

وعاب مرسيليا تذبذب مستوياته ونتائجه في المواسم الأخيرة ليقارع سان جيرمان، إلاّ أنه ظهر هذا الموسم بين أفضل الفرق الطامحة لاحتلال الوصافة والتأهل مباشرة إلى دور المجموعات في دوري الأبطال، فيما يؤهل المركز الثالث إلى الدور التمهيدي الثالث من المسابقة الأولى.

وصحيح أن رين يُطارد مرسيليا على الوصافة، إلاّ أنّ الفارق المريح بين رجال المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي وستراسبورج الرابع، مفاجأة هذا الموسم، يبلغ سبع نقاط.

ويحارب مرسيليا على جبهة ثانية هذا الموسم، بعد تأهله إلى المسابقة الجديدة «كونفرنس ليج»، ثالث البطولات القارية من حيث الأهمية بعد دوري الأبطال و«يوروبا ليج».

كرّر فوزه على باوك اليوناني «2-1 و1-صفر» ليضرب موعداً مع فينورد روتردام الهولندي في 28 الجاري و5 مايو المقبل، فيما يجمع نصف النهائي الثاني ليستر سيتي الإنجليزي وروما الإيطالي.

ويعيش مرسيليا سلسلة جميلة بحيث فاز في آخر أربع مباريات في الدوري وحقق ثمانية انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، في ظل نتائجه الجيدة قارياً، مع تشكيلة يتألق فيها المخضرم لاعب الوسط الهجومي ديميتري باييت.

قال مهاجم الفريق المتوسطي الكونغولي الديموقراطي سيدريك باكامبو بعد الفوز على باوك «هذه السلسلة تجعل من نهاية الموسم مثيرة لنا».

تابع «نفكر في مباراة سان جيرمان لكن لا يجب استبعاد هذا الفوز، يجب أن نستمتع به ثم نعود إلى العمل. كل الأمور ممكنة في كرة القدم».

مع ذلك، سيشكّل فوز مرسيليا مفاجأة كبيرة على أرض سان جيرمان الذي لم يترك أية فرصة لمنافسه على أرضه في العقد الأخير، برغم خسارة المتصدر ثلاث مرات في آخر سبع مباريات.

ويعوّل سان جيرمان على نجم هجومه مبابي المطارد بقوة من ريال مدريد الإسباني.

سجل بطل العالم ثلاثية الأسبوع الماضي في مرمى كليرمون «6-1» وصنع هدفاً لنيمار بالإضافة إلى ركلة جزاء ترجمها البرازيلي، قبلها سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف في مباراة لوريان «5-1»، ليكون صاحب «الفورمة» الأفضل في باريس.

وصحيح أن مرسيليا من قماشة مختلفة عن كليرمون ولوريان، إلاّ أنّ غريزة مبابي تقوده إلى التفكير أبعد من 20 هدفاً و14 تمريرة حاسمة حتى الآن، وذلك ربما في أسابيعه الأخيرة مع فريق العاصمة.

وفي أبرز مباريات الأحد يحل ستراسبورج الرابع على تروا الخامس عشر، ويستقبل نيس الخامس لوريان السادس عشر.