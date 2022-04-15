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الاتحاد العربي يجدد الثقة في الحوطي
الاتحاد العربي يجدد الثقة في الحوطي
15 ابريل 2022 10:57

 
دبي (الاتحاد)


جدد الاتحاد العربي لكرة القدم، الثقة في المستشار سعيد الحوطي، رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، نائباً لرئيس لجنة الانضباط، للدورة الثانية على التوالي، بعد نجاح اللجنة في المهام الموكلة إليها، خاصة مشروع تطوير اللوائح الخاصة ببطولات الاتحاد.
وثمن الحوطي ثقة الاتحاد العربي، موجهاً الشكر إلى الشيخ راشد بن حميد على دعمه مرشحاً للإمارات، كما أشاد بالإدارة العليا للاتحاد العربي برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي.
وقال: الاختيار بمثابة تكليف ومسؤولية، ونسعى خلال الفترة المقبلة لتقديم كل جهد لخدمة الكرة العربية، تماشياً مع توجه الاتحاد، بدعم أبناء الإمارات في مختلف الاتحادات القارية والإقليمية والدولية.
وأضاف: اللجنة قدمت عملاً متميزاً خلال الفترة الأولى، وتجديد الثقة يؤكد توجهات الاتحاد العربي، بالسعي لمزيد من التطوير، خاصة أن هناك لوائح ستعمل عليها اللجنة، بما يسهم في تعزيز العمل بجميع البطولات والقوانين المنظمة للبطولات، بالتنسيق مع باقي اللجان المعنية.
وأشاد الحوطي بالأجواء التنظيمية التي كانت تقام فيها مباريات البطولة خلال الأعوام الماضية، وحالة التنافس الكبيرة، والاهتمام الجماهيري لمباريات البطولات الخاصة بالأندية والتي نظمها الاتحاد، متوقعاً أن تتضاعف قيمة تلك البطولات خلال السنوات المقبلة، تحت قيادة الأمير عبد العزيز بن تركي والإدارة العليا للاتحاد العربي.

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