«مؤسسات الشارقة» تصل إلى الدور الثاني



الشارقة (الاتحاد)

يلتقي مجلس الشارقة للتعليم مع دائرة التسجيل العقاري غداً «السبت» في بداية الدور الثاني للبطولة الثالثة والعشرون للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، كما يلعب دائرة التخطيط والمساحة مع الإدارة العامة للدفاع المدني، وتستكمل مواجهات الدور يوم الأحد المقبل، حيث يتقابل هيئة الطرق والمواصلات مع الإدارة العامة للحرس الأميري، وبلدية مدينة كلباء مع دائرة الخدمات الاجتماعية.

أشاد احمد سالم المظلوم أمين السر العام لنادي موظفي حكومة الشارقة بالمستويات القوية التي قدمتها جميع الفرق المشاركة في البطولة، وقوة المنافسة بينها، مع التحلي بالروح الرياضية، مشيراً إلى أن أهداف البطولة تتحقق بزيادة الترابط والتواصل بين موظفي حكومة الشارقة، في لقاءات رياضية تنافسية خارج إطار العمل، متمنياً التوفيق لكافة الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني التوفيق .

من جانبه عبر جاسم محمد حطب مدرب فريق الدفاع المدني عن سعادته بالأداء الجيد للاعبي الفريق، وتصدر المجموعة الثانية، مؤكداً أن جميع اللاعبين لديهم العزيمة والإصرار لبلوغ المباراة النهائية، موجهاً الشكر إلى اللجنة التنفيذية لنادي موظفي الشارقة على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تقوم بدورها على زيادة التقارب والتواصل بين الموظفين