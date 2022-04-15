اليوم 07:26
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«مؤسسات الشارقة» تصل إلى الدور الثاني
«مؤسسات الشارقة» تصل إلى الدور الثاني
15 ابريل 2022 10:28

 
الشارقة (الاتحاد)

يلتقي مجلس الشارقة للتعليم مع دائرة التسجيل العقاري غداً «السبت» في بداية الدور الثاني للبطولة الثالثة والعشرون للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، كما يلعب دائرة التخطيط والمساحة مع الإدارة العامة للدفاع المدني، وتستكمل مواجهات الدور يوم الأحد المقبل، حيث يتقابل هيئة الطرق والمواصلات مع الإدارة العامة للحرس الأميري، وبلدية مدينة كلباء مع دائرة الخدمات الاجتماعية.
أشاد احمد سالم المظلوم أمين السر العام لنادي موظفي حكومة الشارقة بالمستويات القوية التي قدمتها جميع الفرق المشاركة في البطولة، وقوة المنافسة بينها، مع التحلي بالروح الرياضية، مشيراً إلى أن أهداف البطولة تتحقق بزيادة الترابط والتواصل بين موظفي حكومة الشارقة، في لقاءات رياضية تنافسية خارج إطار العمل، متمنياً التوفيق لكافة الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني التوفيق .
من جانبه عبر جاسم محمد حطب مدرب فريق الدفاع المدني عن سعادته بالأداء الجيد للاعبي الفريق، وتصدر المجموعة الثانية، مؤكداً أن جميع اللاعبين لديهم العزيمة والإصرار لبلوغ المباراة النهائية، موجهاً الشكر إلى اللجنة التنفيذية لنادي موظفي الشارقة على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تقوم بدورها على زيادة التقارب والتواصل بين الموظفين

الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
بطولة مؤسسات الشارقة
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©