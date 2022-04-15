«العنابي» يتفوق على «الفهود» في «الودية المغلقة»



مراد المصري (دبي)



حقق الوحدة فوزاً كبيراً على الوصل بثلاثية، في المباراة الودية التي أقيمت على استاد زعبيل في دبي، خلف «أبواب مغلقة»، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف ما تبقى من منافسات الموسم الحالي.

سجل أهداف «العنابي» طحنون الزعابي في الدقيقة 78 ، وروبن فيليب في الدقيقة 87 ، وإسماعيل مطر في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وهو العائد من الإصابة ليعلن جاهزيته في صفوف «أصحاب السعادة».

وتمثل التجربة محطة مهمة للفريقين مع ترقب الوحدة عودة المباريات، حيث ما زال في سباق المنافسة على لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، ويوجد في نهائي كأس رئيس الدولة، فيما يتطلع «الإمبراطور» إلى تحسين موقعه في الدوري فيما تبقى من جولات.