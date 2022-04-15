الوصل بطل «الناشئين 16»



دبي (الاتحاد)



تُوج الوصل بطلاً لدوري الناشئين تحت 16 عاماً «الفئة الأولى»، بعد فوزه على العين 4-1، في مباراة الجولة الأخيرة، على الملعب الفرعي 1 بنادي الوصل.

سجل أهداف الوصل، رامي محمود «هدفين»، ويوسف أمودين، ومنصور محمد، بينما سجل هدف العين منصور عادل.

وقام عبدالقادر حسن ممثل اتحاد الكرة بتسليم أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين درع البطولة والميداليات الذهبية.

وأنهى الوصل أنهى المرحلة الأولى «دوري المجموعات» بتصدره لقمة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 35 نقطة، من الفوز في 11 مباراة، والتعادل مرتين، فيما خسر 3 مباريات.

وفي المرحلة الثانية للمسابقة «دوري الفئات»، واصل الوصل تفوقه خلال مباريات هذا الدور، ونجح في حصد «العلامة الكاملة» في 8 مباريات متتالية لتحسم النقاط الـ 24 صدارته للفئة الأولى والتتويج بدرع الدوري.



وحصد خورفكان لقب بطولة دوري الناشئين تحت 16 عاماً «الفئة الثانية»، بفوزه على مليحة بثمانية أهداف، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الفرعي 2 بنادي خورفكان، ضمن الجولة الأخيرة للمسابقة.

وقام يحيى خلف المطروشي عضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بتسليم درع البطولة والميداليات الذهبية، إلى أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين بحضور مسؤولي النادي.

وجاءت بداية خورفكان متعثرة وتحديداً في المرحلة الأولى «دور المجموعات» للفئة الأولى، حيث خاض 16 مباراة، حصد خلالها 10 نقاط فقط، من الفوز بمباراتين، وتعادل في أربع مباريات، بينما خسر 10 مرات، وأنهى الدور في المركز الثامن .

وتطور أداء الفريق بشكل ملحوظ في المرحلة الثانية «دوري الفئات»، حيث لعب ضمن فرق الفئة الثانية، وحقق الفوز في كل المباريات «7 لقاءات»، وبرصيد 21 نقطة، وحسم اللقب بفارق 7 نقاط الجزيرة عن أقرب منافسيه في المجموعة.