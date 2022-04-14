الجزيرة يستعيد الأمل في «الآسيوية» بالفوز على مومباي سيتي



مصطفى الديب (أبوظبي)



حقق الجزيرة انتصاره الأول في دوري أبطال آسيا بالفوز على مومباي سيتي الهندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد الملك فهد في إطار منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثانية.

سجل هدف المباراة الوحيد علي مبخوت في الدقيقة 40 من ضربة جزاء، وحصد «فخر أبوظبي» أول ثلاث نقاط في رصيده ليستعيد الأمل مجدداً للصعود للدور المقبل، خاصة مع تبقي ثلاث مباريات في الدور الثاني لمواجهات المجموعة.

وسيطر ممثل كرة الإمارات على مجريات الشوط الأول، فيما كانت السيطرة على الحصة الثانية بأقدام لاعبي مومباي سيتي في محاولة للتعادل، وشكلت هجمات الجزيرة المرتدة خطورة بالغة على مرمى الفريق الهندي ولولا تألق حارس المرمى لنجح لاعبو الجزيرة في مضاعفة النتيجة.