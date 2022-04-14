خورفكان يلتقي اتحاد كلباء ودياً

فيصل النقبي (خورفكان)

يلتقي خورفكان مع اتحاد كلباء ودياً مساء اليوم استعداداً لـ «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث يلتقي «النسور» مع عجمان، فيما «النمور» مع النصر.

وأكد جمال بوهندي عضو شركة خورفكان لكرة القدم أن التجربة تأتي ضمن استعدادات الفريق للمباريات الباقية من الدوري، خاصة أن استثمر الفوز على بني ياس جيداً،

وأضاف خورفكان أصبح في موقف أفضل، بعد التفوق على «السماوي» ونطمح إلى مواصلة

الأداء الإيجابي حتى نهاية الموسم، وبلوغ مركز جيد في نهاية المسابقة.

من جانب آخر، يعود مسعود سليمان إلى صفوف «النسور» بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض منذ أشهر عدة، ومن المنتظر أن تجربته في «الودية» أمام «النمور».